Du kan ha betalt for mye skatt i januar

Nav vet ikke hvor mange som er rammet. Skatteetaten ber imidlertid personer som mottar utbetalinger fra Nav i januar, om å sjekke utbetalingene.

Ifølge Skatteetaten kan feilen føre til for høyt skattetrekk for noen av mottakerne av én eller flere av følgende ytelser, som også har andre inntekter:

uføretrygd

pensjon

overgangsstønad

sykepenger

foreldrepenger

svangerskapspenger

arbeidsavklaringspenger

dagpenger

omsorgspenger

pleiepenger

– For dem som har mottatt penger fra flere enn Nav, og som har hatt tabelltrekk, kan det ha blitt feil utbetaling, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten.

– Hvis man legger merke til at man har fått mindre utbetalt enn vanlig, bør man sjekke skattetrekksmeldingen sin. Er man usikker, kan man ta kontakt med Nav eller Skatteetaten.

Dette må du gjøre

Feilen har ifølge Holter oppstått i overgangen til nye trekkoder i Skatteetatens systemer.

– Det har medført at utbetalinger fra Nav blir trukket som det er en biinntekt i stedet for en hovedinntekt. Da kan det ha blitt trukket for mye skatt. Vi beklager ulempene dette medfører, sier hun.

Feilen har rammet skattetrekk nå i januar, men du må selv ta grep for å korrigere trekket fremover:

«Du må endre skattekortet slik at dette blir riktig fra neste utbetaling. Du kan bestille nytt skattekort på skatteetaten.no. Husk å huke av for prosenttrekk. Du kan også ringe Skatteetaten og be om et nytt skattekort med prosenttrekk,» skriver etaten i en pressemelding.

– Foretar du deg ikke noe, får du pengene automatisk tilbakebetalt i skatteoppgjøret, men det blir ikke før i juni 2019, sier Holter.

– Hva med dem som ikke er i stand til å sjekke selv om utbetalingene stemmer eller ikke?

– Hvis du ikke pleier å logge den inn på nettet, så skal du ha mottatt skattetrekksmelding på papir fra Skatteetaten. Der kan du sjekke alle opplysningene, og hva slags skattetrekk du har fått. Du kan også ringe Skatteetaten på telefon, så skal vi hjelpe deg med å få et nytt skattekort, sier Holter.

Vil ha «slippen» tilbake

BEKYMRET: – Jeg frykter at folk mister oversikten over økonomien sin, sier Jan Davidsen i Pensjonistforbundet og mener Nav må sende utbetalingsslipper i posten i stedet for digitalt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet sier til NRK at de har mottatt flere telefoner fra pensjonister som er bekymret og usikre på hvordan de skal gå fram for å sjekke om de er utsatt.

I november 2016 sluttet Nav å sende utbetalingsslipper i posten. Davidsen mener feilen viser at «slippen» må gjeninnføres.

– Vi vet at mange ikke er på digitale plattformer, og da er det ikke lett å finne ut av dette, sier han.

Han mener også at omleggingen fra papir til digitale utsendelser fra Nav og Skatteetaten har gått for fort.

– Jeg frykter selvfølgelig at folk mister oversikten over økonomien sin, sier Davidsen.

Stortinget har vedtatt at «slippen» igjen vil kunne sendes pr. post fra 1. juli 2018.