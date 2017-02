DSB-undersøkelse: Nordmenn frykter terror mest

– Vi får henvendelser fra folk som ringer og er bekymret for terror, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Hun forteller at mange lurer på hva de skal gjøre i ulike situasjoner.

– Det er ganske nytt for oss. Vi prøver å besvare det ordentlig, og viser til sikkerhverdag.no, men den generelle engstelsen har vi ikke opplevd på samme måte før.

Uforutsigbart

Direktør i DSB, Cecilie Daae sier hun forstår at mange frykter terror. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Mandag la DSB frem en ny befolkningsundersøkelse som viser at terrorangrep er det vi frykter mest av alt.

Ifølge undersøkelsen er 35 prosent av befolkningen svært bekymret for at Norge rammes av et terrorangrep de kommende fem årene.

Daae sier hun har forståelse for at mange er bekymret, og minner om at det har vært mange alvorlige terrorhendelser de siste årene. Hun tror noe av årsaken til at folk lar seg skremme er at terroren kommer så nært på oss.

– Men også fordi den er så uforutsigbar. Man føler at man ikke kan beskytte seg mot den. Det er veldig skremmende.

Frykten øker

DSB har også spurt hvordan man tror ansvarlige myndigheter vil håndtere et terrorangrep dersom det skulle inntreffe. I undersøkelsen svarer 30 prosent at de tror myndighetene vil håndtere angrepet på en god måte, mens 31 prosent tror de vil håndtere det på en svært dårlig måte.

Daae sier myndighetene snakke sammen om hvordan de skal sørge for at befolkningen opplever å bli tatt på alvor, men sier også at det er nærmest er umulig å skape et 100 prosent trygt samfunn.

– Det vil være et lukket og krevende samfunn å leve i.

Undersøkelsen avdekker også at frykten for terrorangrep blant befolkningen er større enn tidligere. 50 prosent mener det er svært sannsynlig at Norge vil bli rammet av terror i løpet av de neste 10 årene.

Sannsynlighetsregning

Filosof ved Høgskolen i Innlandet, Einar Øverenget, sier den beste måten å mestre frykten er å bruke sannsynlighetsregning. – Når alt kommer til alt, er det ikke så sannsynlig at det vil ramme. Men man skal ikke se på frykten for terror som irrasjonell, for det er den ikke. Foto: Chell Hill/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Filosof Einar Øverenget, mener det er helt klar sammenheng mellom terrorangrepene i Frankrike de siste årene og den økende frykten.

– Vi har blitt eksponert for disse terrorhandlingene. Det har kommet nærmere oss, men om du skal til Frankrike på ferie er det tross alt veldig mye større sannsynlighet for at du blir kjørt på av en bil enn at du rammes av terror.

Likevel har filosofen forståelse for at man reagerer med frykt.

– Det vi er redd for, er ikke nødvendigvis hva det er mest sannsynlighet for. Vi gjør ofte statiske feil, sier Øverenget.

Filosofen sier det kan være fristende å møte terroren det med strengere lover.

– Men da får man en lovgiving som går i en autoritær retning. Økt overvåkning og kontroll. Antidemokratiske lover.