Drukningsulykke i Oslo: Én omkommet

Politiet fikk melding av brannvesenet klokken 22.30 om to personer flytende utenfor Vippetangen i Oslo sentrum.

– To er tatt opp av vannet, én er omkommet og en er brakt til sykhus kritisk skadet, sier operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til NRK.

Ikke flere i havnebassenget

Politiet har ikke opplysninger om personenes alder eller kjønn. Det er funnet en båt drivende med motor i gang like ved, opplyser politiet. Politiet hadde patruljebåt og helikopter på stedet.

– Vi har søkt store deler av havnebassenget. Det er kun disse to som er funnet og søket er avsluttet, sier Belle.

Innsatsleder på stedet, Svend Martin Bjelland i politiet, sier til NTB at det er søkt over og under vann og er sikre på at det ikke er flere i vannet.

En mann sto ved fiskehallen på Vippetangen da han så to personer som fløt i vannet.

– Ingen har sett eller hørt

– Det er ingen som har hørt eller sett noe forut for dette, som vi kjenner til foreløpig, sier Belle.

Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med vitner. Det var dykkere fra brannvesenet som hentet de to personene opp av vannet.

– Videre nå sikrer vi båten for etterforskningsmessige skritt, sier Belle.

Livet sto ikke til å redde for den ene av de to som er hentet opp av vannet, rett ved brygga på Vippetangen.

– Han andre er kjørt til rikshospitalet, og vi har foreløpig ingen status på hans tilstand, sier Bjelland.

Vippetangen ligger mellom Operaen og Akershus festning.