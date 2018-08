Drukningssommer blant unge: – Skremmende, sier Redningsselskapet

Den varme sommeren fører ikke bare med seg late, herlige feriedager.

Tall fra Redningsselskapet for 2018 så langt, viser at ti barn og unge under 25 år har omkommet som følge av drukning i månedene mai til juli. Åtte var gutter og to var jenter.

Statistikken for de siste ukene i juli, ser derfor dyster ut for totaltallet.

– Tallene så langt i år er skremmende. Det er altfor mange som har druknet. Vi har en visjon om at ingen skal drukne, men det er klart at ulykker dessverre kan skje når flere bruker sjøen, sier skipsfører på "RS Klaveness Marine" Pål Abrahamsen til NRK. ​​

Skjer fort og stille

Til sammen har 67 mennesker omkommet som følge av drukning så langt i år.

14 av disse er under 25 år, mot fjorårets tall som var syv for sammen aldersgruppe.

TRAVEL SOMMER: Redningsselskapet har opplevd en hektisk sommer. Stadig flere velger å være på sjøen i godværet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det har vært en veldig hektisk sommer for Redningsselskapet. Vi ser en stadig økning i antall fritidsbåter på sjøen, sier Abrahamsen, og legger til at drukning ikke alltid foregår som de fleste gjerne tror.

Det er en myte at det skjer langsomt og støyende, påpeker skipsføreren.

– Det er sjeldent av det kommer rop og skrik i forbindelse med drukninger. En drukning skjer fort og stille, forklarer han.

Mener unge overvurderer egne ferdigheter

Abrahamsen oppfordrer folk til å være klare over farene ved å ferdes på sjøen - og å ved å oppholde seg der.

En vurdering av egne ferdigheter, er noe han mener ikke behøver å ha rot i virkeligheten.

– Vi opplever at unge folk forsøker seg på fjordkrysninger uten å ha tilstrekkelige svømmerferdigheter. Det er viktig å huske på at det fort kan blåse opp, og at bølgene kan bli anstrengende å oppholde seg i, advarer han.

SE VIDEO: Kan du se om noen drukner? Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Kan du se om noen drukner?

De fleste som har druknet i år har falt i sjøen fra land eller brygger, viser oversikten fra Redningsselskapet. Abrahamsen sier folk må bli flinkere til å passe på hverandre.

– Skal du bade, så sørg for at du ikke er alene. Du må ikke tro at du er tøffere eller bedre enn det du faktisk er, sier Abrahamsen.

Hevder flere tiltak må iverksettes

PÅBEROPER TILTAK: Flere tiltak må til for å få med drukningstallene, mener Rikard Gaarder Knutsen i Samferdselsdepartementet Foto: Ketil Kern / NRK

– Det er først og fremst tragisk at så mange unge mister livet ved drukning, sier Rikard Gaarder Knutsen (Frp), politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

– Det er derfor mange tiltak som må til for å få ned drukningstallene, fortsetter han.

En tidlig svømmeopplæring, samt kampanjer som gjør folk oppmerksomme på hvordan en skal ferdes på og nær sjøen, er noe Knutsen mener vil redusere drukningstallene.

Han påpeker også at Redningsselskapet er bedre rustet enn tidligere for å kunne være i nærheten når ulykker skjer.

– Statens havarikommisjon har fått ekstra midler, slik at ulykker med fritidsbåter nå også skal etterforskes. Vi har behov for å lære mer om ulykker, slik at vi kan forhindre dem, sier han.