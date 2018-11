Droppet turné til «vinnerfylkene» i KrF

Tre dager før Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs veivalg, lanserte han reiseplanene som skulle bidra til å holde partiet sammen også etter landsmøtet 2. november.

Ledertrioen skulle ut på turné til KrFs største fylkeslag: Agder, Rogaland og Hordaland. Reisen skulle skje allerede denne uken.

Men det ble det aldri noe av.

Mange røde fylker får besøk

En viktig grunn er at de planlagte reisemålene tilhører vinnerlaget.

Et flertall i alle tre fylkeslag ønsker å gå inn i dagens regjering, slik et knapt flertall på landsmøtet vedtok fredag.

– Vi vil ikke gi det signalet at vi reiser sammen til noen av de fylkene som er mest fornøyde, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK i dag.

– Da du la den opprinnelige planen hadde du kanskje håpet at de fylkene var minst fornøyde?

– Jeg la ikke en plan for å tape, svarer Hareide.

Han skynder seg å legge til at det ikke var hovedpoenget da de opprinnelige planene ble lagt. Ifølge partilederen var det naturlig å planlegge besøk til de største fylkeslagene.

– Men så hadde de ikke behov for å treffe oss med en gang, sier han nå.

Men ut på tur, skal de.

Først ut er Telemark 13. november.

Deretter skal ledertrioen, som består av Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, besøke fylkeslagene i Akershus, Buskerud, Østfold og Trøndelag 20. november. Foreløpig siste stopp er Oslos fylkeslag 21. november.

PÅ HVER SIDE: Hareide og Bollestad reiste sammen til Østfold KrFs fylkesårsmøte 30. oktober. Nå skal de ut på tur igjen. Foto: Siv Sandvik / NRK

Telemark var delt på midten, mens Akershus, Buskerud og Trøndelag hadde rødt flertall i sine fylkeslag.

Splitta lag

Over hundre tillits- og folkevalgte KrF-ere sier til NRK at de vurderer å melde seg ut av partiet etter at det ble blått flertall på landsmøtet. I løpet av den første helgen etter avgjørelsen falt har 850 medlemmer aktivt meldt seg ut av KrF. 700 har meldt seg inn.

HJEM: Ropstad, som er stortingsrepresentant for Aust-Agder, besøkte Agder KrFs fylkesstyre tirsdag. Etter planen skulle også Bollestad og Hareide være med, men det ble det ikke noe av. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Hvor mange som vil droppe å betale neste medlemskontingent eller takke nei til å fortsette som aktiv politiker, er det ingen som vet nå.

– For meg er det viktig å oppmuntre til videre arbeid i KrF, og at vi i størst mulig grad kan gå videre som et samlet lag, sier Hareide.

– Du skal oppmuntre andre. Hvordan er det med din egen motivasjon?

– Jeg tenker at det er lov å være skuffet. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger som skaper motivasjon. Jeg gleder meg til å besøke fylkene. Vi skal jobbe sammen for KrFs politikk.

Behov

Fylkeslederen i Trøndelag, Jon Normann Tviberg, sier han er glad for at reiseruten legges opp slik at ledelsen «reiser dit behovet er størst».

Tviberg leder et av KrFs rødeste fylkeslag, der et stort flertall støttet Hareides råd om regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

FERDIG: Hareide gjorde det fredag klart at han går av som leder når en eventuell regjeringsplattform med dagens regjering er klar. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vi er kjempeglade for å få besøk. Det er veldig viktig å holde laget samlet, sier han.

Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder, sier at han har tillit til at ledelsen gjør vurderinger som er «riktige ut fra slik situasjonen er nå».

Fylkeslederen i Rogaland, Oddny Helen Turøy, skriver i en SMS til NRK at det er leit at ledertrioen ikke hadde anledning til å besøke dem nå, og at hun håper de kommer på besøk en annen gang.