Det er få dager til jul og gaveinnspurten er i gang på kjøpesentre landet over.

– Jeg er vant til å bare se på gavene først, hva de har på tilbud.

Randrianampiantsoa leter etter en personlig julegave. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Dina Anjara H. Randrianampiantsoa går rundt i butikken og titter.

– Jeg ser jo på prisene. Jeg har det alltid i bakhodet, sier han.

Dina presiserer at gaver ikke er det viktigste i jula. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Mindre eller billigere

43 prosent svarer i år at de kjøper færre og/eller billigere gaver til jul som følge av dårligere privatøkonomi.

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av NRK.

Størst utslag er det hos de under 50 år. Ta en titt på grafen, så kan du sjekke din aldersgruppe!

Planlegger julegavene

– Alt stiger. Renta går opp, husleie og strøm.

Gro Fossen er pensjonist og merker godt at alt har blitt dyrere. For å sikre gode kjøp har hun vært tidlig ute med julegavene.

– Jeg tenker på det hele året. Er det salg, så kjøper jeg da.

Fossen var ferdig med alle julegavene i god tid. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

– Mindre pågang

Resham Farooq jobber i butikk i Oslo og sier at de har merket at det er et mindre trykk i år, sammenlignet med i fjor.

– Vi merker stor forskjell.

Hun forteller at mange spør om tilbudsvarer, forteller at de har en bestemt sum å kjøpe for og enkelte dropper julegaver.

Farooq merker at flere er mer opptatt av privatøkonomien. Foto: Yann Valerievich Belov / NRK

Også Ella Hugaas som jobber på samme senter har merket forskjell.

– Folk kjøper mindre ting til en lavere verdi istedenfor de store gavene, forteller hun.

Hva med deg, skal du kjøpe mindre i år?

–Det er mitt første år som student, så da er ikke budsjettet altfor stort, det blir gaver til de nærmeste i familien.

Hugaas jobber i butikk i desember og har selv ikke rukket å kjøpe inn julegavene. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

For årsinntekten er også avgjørende for hvordan folk svarer på undersøkelsen fra Norstat og NRK.

Fasiten kommer i januar

Først i januar får vi vite hvordan julehandelen ble. For selv om 43 prosent svarte at de kjøper mindre eller dropper julegaver i år, kan det være forskjell på hva man sier og hva man gjør.

Tall fra uke 49 viser at butikkhandelen (inkludert matbutikker) i 219 kjøpesentre gikk ned med 0,8 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Mesteparten skyldtes redusert omsetning i kles-,sko og veskebutikkene, med en nedgang på 8,4 prosent. Det viser tall fra Analyse og Virke.

Ifølge en fersk måling går salget av klær ned. Foto: Thomas Brun / NTB

Tall fra BankAxept som utgjør 8 av 10 korttransaksjoner i fysisk handel i Norge har sett på varehandel i november og t.o.m. 19 desember.

Tallene deres viser at klær, sko og tilbehør har gått ned med 4 prosent. Sport og fritid med 8 prosent. Handel på parfymeri har derimot gått opp med 32 prosent.

Stort fotavtrykk

På det Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo jobber Thorgeir Kolshus.

Instituttlederen mener at det kan være noe grunnleggende sunt med mindre julegaver.

– Fordi vi har allerede et så enormt økologisk fotavtrykk i kraft av å bo der vi bor, og ha mange ting, og kanskje også være en del av den spiralen som driver opp et forbruk.

Thorgeir Kolshus håper at julegavene består av mer gjenbruk i årene som kommer. Foto: Yann Belov / NRK

Han mener noe er i endring og viser til fortellingen mange har vokst opp med, at fremtiden alltid være litt mer løfterik og bedre, også materielt, enn det fortiden har vært.

– Den fortellingen har kanskje nå fått seg et så alvorlig skudd for baugen, at vi i større grad må rett og slett sette tæring etter næring, og innse at forbruksmønstret vårt, det er ikke bærekraftig, hverken økonomisk eller økologisk i det lange løpet.