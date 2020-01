Dronningen ber om generøsitet overfor innvandrere

– Vi må være generøse overfor de som kommer til Norge og ikke kjenner kulturen vår, sier dronning Sonja til NRK i forbindelse med programmet Året med kongefamilien 2019.

Kronprins Haakon mener vi må tenke nøye gjennom hvordan vi debatterer, når det handler om ting vi er uenige om. Dronningen og kronprinsen møter NRK til en prat om noe de har felles engasjement for – innvandrere og hvordan mennesker med en annen bakgrunn skal finne seg til rette i Norge.

Kronprinsen og dronningen rusler en tur i hagen på kronprinsparets eiendom Skaugum i Asker. De minnes tiden da kronprinsen var barn her. Nå er den samme hagen fristed for hans egne barn.

Samme hage. Men et forandret samfunn. Blant annet har innvandrerandelen i det norske samfunnet økt betydelig siden kronprinsens barndom på 70-tallet.

Det har skapt debatt i hele kronprinsens liv.

Vil ha mangfoldig samfunn

– Vi må forsøke å være så generøse og rause vi kan overfor alle de som kommer til vårt land, som ikke kjenner vår kultur. Det tror jeg er veldig viktig, sier dronningen.

Hun får støtte av tronarvingen:

– Jeg tenker det er viktig at vi finner gode måter å være sammen på. Og at det kanskje ikke er et mål at vi skal bli absolutt helt like. At vi har et mangfoldig samfunn.

I august besøkte kronprinsen moskeen i Bærum som ble utsatt for terrorforsøk. Da fikk han oppleve dette mangfoldet. En kvinne ville ikke ta imot kronprinsens utstrakte hånd, fordi det for henne var feil å håndhilse på en mann.

Kronprins Haakon avdramatiserer situasjonen:

– Hovedmålet mitt med å dra dit var jo at jeg skulle signalisere at vi i Norge står sammen mot terror. Og jeg opplevde også at de i moskeen og miljøet også var veldig opptatt av å ikke skape splid, men å bygge bro. Jeg opplevde det som et respektfullt møte fra begge sider.

Tur-foregangsfigur

Dronningen har siden 70-tallet vært sterkt engasjert i hvordan særlig innvandrerkvinner har det i Norge. Hun har besøkt flere fritidstilbud og arbeidstiltak, og hun forteller engasjert om et møte med en kvinne som kom til Norge og ikke turte å dra på tur i skogen.

Men gjennom ulike tiltak ble denne kvinnen en foregangsfigur i friluftslivet og tok selv med andre innvandrerkvinner på tur i norsk natur.

– Vi vil jo at de som kommer og ikke er norske i hvert fall føler at de lever et verdifullt liv i Norge. At de er til nytte, og at de blir tatt hensyn til og at vi setter pris på det de gjør.

Dronningen og kronprinsen drikker te mens de sitter i hjørnesalongen på Skaugum og forteller om hvor mye positivt de får se når de reiser rundt i Norge.

Hete debatter

Men også de vet at kommentarfelt og tv-debatter kan nå litt for høye temperaturer når innvandring og integrering er tema. Den type politiske diskusjoner deltar som kjent aldri kongelige i.

– Hva er det viktigste vi kan gjøre for at integreringsdebatten ikke alltid skal ende med å bli så hatefull og hard?

– Vise gode eksempler på det som går bra! Ikke alltid trekke frem det som ikke fungerer, men det som bygger landet vårt sammen. Det tror jeg er det beste våpenet, sier dronningen.

– Hvordan snakker vi om de vanskelige tingene på en slik måte at vi kommer dit vi ønsker? Vi bør tenke at vi har et felles mål om å bygge noe vi synes er bra. Det tror jeg er lurt å ha i bakhodet når vi diskuterer disse tingene, sier kronprinsen.

Hele programmet Året med Kongefamilien 2019 ser du i NRKTV og på NRK1 klokken 21.10 i kveld. Der får du også møte kong Harald og hans søster, prinsesse Astrid.

Intervjuene med kongefamilien ble gjort før Ari Behn døde 1. juledag.