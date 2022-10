Droneobservasjon stengte luftrom over to flyplasser

Politiet bekrefter til NRK at dronen er observert høyt i luften.

– Dronen ble observert av et fly. Utover dette har ikke vi observert dronen, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Vest politidistrikt til NRK.

– Jeg har ikke eksakt høyde på observasjonen, men det var i høyere luftlag, sier Harald Kvam i Avinor til NRK.

– Den ble observert i høyden 15.000-20.000 fot over havet. Det er forholdsvis høyt oppe, sier Harald Kvam i Avinor til NRK.

Det vil si 4,5 til 6 kilometer over bakken.

Åpnet etter rundt en time

Klokken 21.41 skriver Avinor på Twitter at luftrommet over Karmøy og Sola er åpnet igjen.

– Vi har kontroll på sikkerheten og vurdert at det er trygt å gjenåpne. Hvorvidt det er kontroll på dronen må politiet uttale seg om, sier Harald Kvam i Avinor til NRK.

Grunnen til at begge flyplassene ble stengt var på grunn av at luftrommet mellom dem er ganske kort, opplyser Kvam.

Det var VG som først meldte om droneobservasjonen ved Sola flyplass.

Politiet er varslet om saken, opplyser Anette Sigmundstad, Lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn.

– Det er observert en drone, men vi har ikke klart å observere dette selv. Vi har per nå ikke noe mer å gå etter, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Vest politidistrikt til NRK.

Avgangsoversikt over fra Stavanger flyplass. Foto: Kristina Kassab Liland / NRK

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

– Hvilken konsekvenser får det. På Flightradar ser det ut som flyvninger til flyplassene returnerer?



– Det er riktig at enkelt flyvninger har returnert. Det er kapteinen om bord på flyet som vurderer om en skal sirkle eller returnere. Og jeg ser at enkelte fly sirkler i området. Det er beklagelig, men sikkerheten kommer først når vi ikke vet hvor dronen er på vei. Det er en grunn til totalforbud av drone innen fem kilometer. Og det er også grunnen til at politiet er kontaktet og allerede er ute og søker, sier Kvam.

NRKs reporter på Stavanger lufthavn opplyser at flere avganger er kansellert eller forsinket. Reisende skal ha fått beskjed rundt klokken ni om at en uregelmessighet førte til at luftrommet over flyplassen ble stengt.

Hendelsen går inn i rekken av mistenkelig droneaktivitet i Norge den siste tiden. Blant annet er det registrert to tilfeller i nærheten av Kårstø-anlegget i Tysvær, skriver NTB.