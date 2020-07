Drapssiktet mor ennå ikke avhørt

Kvinnen i 30-årene ble mandag siktet for drap etter at hennes to barn ble funnet inne i en leilighet på Lørenskog søndag morgen.

Nødetatene rykket ut til boligen etter meldinger om en brann og at et sprinkleranlegg hadde blitt utløst.

De to unge barna ble erklært døde på stedet, mens moren ble fraktet vekk med alvorlige skader.

– Umulig med avhør

Den drapssiktede kvinnen har fått oppnevnt advokat Gunhild Lærum som sin forsvarer. Lærum sier til NRK at hun møtte den drapssiktede kvinnen tirsdag formiddag.

ÅSTEDET: Døren til leiligheten er forseglet etter at to barn ble funnet døde søndag kveld. Moren er siktet for drap, men har ennå ikke blitt avhørt av politiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hun beskriver klienten sin som «helt oppløst» og ute av stand til å forholde seg til det som har skjedd.

– Jeg møtte henne i dag tidlig, og jeg har snakket med henne og vært sammen med henne en kort stund, men vi har ikke gått inn på saken, sier Lærum.

FORSVARER: Gunhild Lærum møtte den drapssiktede moren tirsdag morgen. Hun er altfor syk til å kunne forholde seg til saken nå, sier forsvareren. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Forsvareren sier at kvinnen blir ivaretatt av helsepersonell på sykehus.

– Jeg har full forståelse for at politiet vil komme i kontakt og snakke med henne, men slik som tilstanden hennes er nå er det helt umulig å få ført en samtale om dette konkrete som har skjedd i saken, sier forsvareren.

Politiet bekrefter at de foreløpig ikke har avhørt moren, men at etterforskningen pågår videre med tekniske undersøkelser og vitneavhør.

DRAPSETTERFORSKNING: Politiadvokat Sonika Sharma Sundheim bekreftet mandag ettermiddag at moren er siktet for de to drapene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ytterligere detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt vi gjør, hva vi finner av tekniske spor eller får informasjon om gjennom avhør, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Les også: Den drapssiktede moren åpnet for naboen

Frafalt siktelse mot far

Kort tid etter at drapet ble kjent søndag, ble barnas far siktet i saken. Politiet ønsket ikke å opplyse om hva mannen var siktet for. Etter å ha vært i avhør med politiet søndag kveld ble mannen sluppet fri.

BISTANDSADVOKAT: Henning Bjercke er bistandsadvokat til faren til barna. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Mandag bekreftet politiet at siktelsen mot far frafalles, og han har fått oppnevnt egen bistandsadvokat.

– Han er glad for at etterforskningen av saken har medført at han er utenfor mistanke. Fra han ble informert om forholdet har han vært sterkt preget. Han ønsker at media tar hensyn til den situasjonen familien er i, uttalte bistandsadvokat Henning Bjercke til NRK mandag ettermiddag.