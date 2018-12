Drapssiktet hadde med seg håndverkerkniv på julebord

Latvieren som er siktet for å ha drept sin polske kollega med kniv på et julebord i Holmenkollen natt til lørdag, sier det var en krangel forut for knivstikkingen. Hvem som var involvert i denne krangelen, er fortsatt noe politiet etterforsker.

Lørdag ble den siktede avhørt i tre timer.

– Han har forklart seg om knivepisoden så langt han kan huske den. Dette er noe som skjedde på et julebord, også under påvirkning av alkohol, og da er en kniv veldig dårlig våpen å ha der, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

– Det har vært en krangel i forkant, og politiet må undersøke nærmere om bakgrunn for dette, hvem som er involvert og hvorfor dette faktisk skjedde, legger Elden til.

NRK er kjent med at mannen brukte en håndverkerkniv han hadde med seg.

– Hvorfor går han med en kniv på julebord?

– Det er jo en del av det som etterforskningen i saken må vise, svarer Elden.

Døde natt til lørdag

Det var litt etter klokken 02.00 natt til lørdag at politiet fikk melding om knivstikkingen i en av Skiforeningens trelavvoer i Holmenkollen.

De fleste av gjestene på julebordet hadde forlatt stedet da knivstikkingen skjedde. Det skal da ha vært rundt ti personer igjen på stedet.

Kort tid etter at ambulansepersonell kom til stedet, ble en polsk mann bekreftet død.

– Han har knyttet seg til selve knivhandlingen. Han er ikke klar nok på bakgrunnen, og det er en del vitner som må avhøres. Politiet må få avklart hva som er årsaken til at denne kniven kom frem i situasjonen, sier Elden.

– Så han erkjenner at det er han som har knivstukket?

– Politiet er ikke på jakt etter noen tredjemann i den saken så vidt meg bekjent, svarer forsvareren.

Latvieren er ennå ikke blitt spurt om han erkjenner straffskyld.

Politiet sa på pressekonferansen lørdag at de ikke vet hva som er motivet. Lørdag kveld vil de ikke kommentere det som er kommet fram i avhør.

– Det pågår fortsatt vitneavhør, og vil ønsker derfor ikke å gå ut med mer informasjon nå. da det kan påvirke vitner, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo.

TRE TIMER I AVHØR: John Christian Elden sier avhøret varte i cirka tre timer, men at den siktede ikke er spurt om han erkjenner straffskyld. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Forslått

Den siktede har jobbet i firmaet i flere år. Etter det NRK forstår, er den siktede ansatt som håndverker, mens offeret jobbet i administrasjonen.

Ifølge forsvareren har den siktede skader i ansiktet.

– Han er noe forslått etter det som skjedde på Holmenkollen. Han er ellers i form slik at han har gitt en forklaring til politiet på en forsvarlig måte, sier Elden.

Den siktede har samtykket i fengsling i fire uker slik at politiet kan få avklart saken nærmere og forhåpentligvis få oppklart saken, opplyser Elden.

– Angrer han på noe av det han har gjort?

– Det er klart at han angrer på at en person er omkommet. Det skulle bare mangle.

Drept foran flere personer

Styrelederen i firmaet var ikke til stede på julebordet. Han fikk vite om det som hadde skjedd lørdag morgen.

– Det er helt grusomt. Vi er i sjokk alle sammen. Når dette skjer med en kollega, er alle berørt, sier styrelederen.

Ledelsen har i dag hatt møte med enkelt som var til stede da drapet skjedde. De ansatte har fått tilbud om krisebistand. I morgen skal firmaet ha et allmøte.

Ifølge VG ble den siktede dømt for knivtrusler i fjor.

Styrelederen sier til NRK at dette ikke er noe han kjenner til.

Forsvarer John Christian sier han ikke kjenner til dommen utover det han har lest i media.