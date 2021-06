Drapssiktet erkjenner faktiske forhold

Det kommer frem i en pressemelding sendt ut av Oslo politidistrikt onsdag.

Mannen, som er en rumensk statsborger i 20-årene, er siktet for drapet på kvinnen i 20-årene. Han er også siktet for drapsforsøk etter å ha frontkollidert med en annen bil på E6 tirsdag i sekstiden på morgenen. To stykker satt i bilen da de traff mannens bil, som kjørte i feil fil.

Siktede knyttet seg til drapshandlingen, samt kjøringen på E6.

Han ble avhørt av politiet i går ettermiddag. Avhøret skal ha vart i flere timer.

Mannen erkjenner de faktiske forhold. Han har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld.

– Veldig forslått

Advokat Helge Hartz er oppnevnt som bistandsadvokat for paret som satt i bilen siktede traff på E6.

– Jeg snakket helt kort med dem i dag, og etter forholdene så går det greit med dem. Men de er veldig forslått og har vært utfor en alvorlig hendelse, forteller han til NRK.

Paret er skrevet ut av sykehuset, og har kommet hjem.

– Har det tungt

Advokat Cathrine Grøndal er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen.

Hun forteller at siktede i saken la alle kortene på bordet under avhøret. Hun forteller også at de ikke ble helt ferdige med avhøret tirsdag.

– Siktede har det tungt, forteller Grøndal til NRK.

Kjørte i feil fil

I syvtiden tirsdag morgen ble en kvinne i 20-årene ble funnet død i en bolig på Hellerud i Oslo.

– Oslo politidistrikt starter en drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død øst i Oslo, nærere bestemt på Hellerud, sa lederen for drapsseksjonen, Anne Solem, på en pressekonferanse tirsdag.

Politiet opplyser at det er en relasjon mellom siktede og kvinnen.

Politiet utenfor Hellerud i Oslo. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Denne saken settes i sammenheng med en trafikkulykke på E6.

Øst politidistrikt fikk melding om en frontkollisjon mellom Morskogen og Espa på E6 i Eidsvoll rett over klokken seks tirsdag morgen.

To biler var involvert. Den ene bilen kjørte i sørgående retning. Bilen som kjørte nordover kjørte i feil fil.



De involverte fikk lettere skader, og alle ble kjørt til sykehus.

Det var informasjon politiet fikk på ulykkesstedet som førte politiet til leiligheten der de fant kvinnen død.

Personen som kjørte i feil felt er den samme personen som også er siktet for drapet på kvinnen som ble funnet på Hellerud.

Det var informasjon politiet fikk på ulykkesstedet på E6 som førte politiet til leiligheten der de fant kvinnen død. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker blad

Samarbeider med politiet

Oslo politidistrikt har nå overtatt drapsforsøk-saken som ble opprettet av Øst politidistrikt etter kjøringen på E6. Det vil bli gjort løpende vurdering av om det skal opprettes flere anmeldelser mot siktede.

Siktede skal angivelig ha kjørt i motgående kjøreretning i ca. 1,3 km. Han er siktet for drapsforsøk mot paret som satt i bilen siktede kolliderte med.

Politiet kommer ikke til å kommentere innholdet i forklaringen til siktede, men kan bekrefte at han samarbeider med politiet.

Fremstilt for varetektsfengsling

Politiadvokat Børge Enoksen Foto: Anders Fehn / NRK

Politiadvokat Børge Enoksen har besluttet å fremstille siktede for varetektsfengsling onsdag.

Siktede har samtykket til fengsling og til at spørsmålet avgjøres ved såkalt kontorforretning. Dette betyr at en dommer går gjennom sakens dokumenter alene, før vedkommende avgjør om politiet skal få medhold i sin begjæring om videre varetekt.

Oslo tingrett vil i løpet av dagen ta stilling til fengslingsspørsmålet.