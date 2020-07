Drapssiktet ble frikjent for vold i fjor – aktor ba om behandlingsdom

31-åringen er siktet for drap og drapsforsøk etter at tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg natt til onsdag.

En av kvinnene er drept, en annen er alvorlig skadet. Den tredje er lettere skadet.

Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem. Han er norsk statsborger av somalisk opprinnelse.

NRK har vært i kontakt med flere av mannens nærmeste naboer. De forteller at han kom flyttende til leiligheten for noen måneder siden, men ingen av dem kjente ham særlig godt. En av naboene sov i naboleiligheten i natt uten å ha våknet da han ble pågrepet.

Den drapssiktede mannen skal ikke være fysisk skadet, men etter en helsesjekk ble han lagt inn på sykehus.

Politiet undersøker om 31-åringens psykiske helse kan forklare det han er siktet for.

Mannens psykiske helse var også tema da han sto tiltalt for vold for halvannet år siden.

Tiltalt for vold

Mannen var da tiltalt for en voldshendelse i 2016.

Ifølge tiltalen slo han en annen mann med en gjenstand utenfor moskeen i Sarpsborg.

Moskeen ligger i samme område som der knivstikkingen skjedde natt til onsdag.

En krangel skal ha vært foranledning til volden i 2016, men tiltalte og fornærmede forklarte seg ulikt i retten om hva som skjedde etter krangelen. Det var ingen andre vitner til stede.

Tiltalte hevdet at han hadde slått med en plankebit, mens fornærmede hevdet det var en jernstang.

Mannen som ble slått utenfor moskeen skal ha fått smerter i hodet og en større hevelse i pannen, samt blåmerker.

Innlagt

Det kommer fram av dommen at tiltalte i 2014 og 2015 var innlagt på en psykiatrisk sykehusavdeling.

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til 45 dager betinget fengsel på særvilkår. Vilkårene innebar at tiltalte skulle følge et behandlingstilbud gjennom DPS og kommunen.

Saken i Sarpsborg tingrett endte imidlertid med ren frifinnelse.

SKJEDDE FLERE STEDER: Knivstikkingen skjedde over et større område. Politiet vet ikke sikkert hvordan gjerningspersonen har beveget seg mellom stedene. Foto: Torstein Bøe / NRK

Ikke alvorlig nok

Retten mente «at tiltaltes handlemåte isolert sett rammes av bestemmelsen i straffeloven § 271 første ledd om kroppskrenkelse».

Men de legger til at kroppskrenkelse kan gjøres straffri «dersom den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring».

«Som det fremgår kan det ikke sees bort fra at tiltaltes handling var direkte foranlediget av fornærmedes voldsbruk og munnbruk. Hendelsen hadde derfor ikke preg av overfall,» skriver tingretten.

Retten mente at styrkeforholdet mellom de to var noenlunde likt, og at de ikke kunne utelukke at tiltaltes versjon av hendelsen stemte.

Dermed endte det med frifinnelse.

