Drapssiktedes forsvarer: – Saken bygger på konspirasjonsteorier

I fengslingsmøtet, som gikk for lukkede dører, ble den 42 år gamle kvinnen varetektsfengslet for fire uker, men hennes forsvarer Ole Andreas Thrana sier til NRK at hun anker avgjørelsen.

– Hun stiller seg uforstående til det hun er siktet for. Hun er målløs, og mener at dette er helt absurd, sier Thrana.

Advokaten har tidligere representert kvinnen i en barnefordelingssak.

Fakta om drapssiktet kvinne (42) Kristiansand Ekspandér faktaboks En kvinne (42) fra Kristiansand er siktet for to drap.

Politiet mener hun forgiftet sin tidligere samboer som døde på et hotell i sentrum i 2014.

Kvinnen er også siktet for drap på sin egen far i 2002.

Den siktede kvinnen skal ha fått utbetalt en million kroner av farens dødsbo i 2002.

Kvinnen har to barn med mannen hun er siktet for å ha drept.

Kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, sier kvinnen stiller seg uforstående til siktelsen.

27. september 2017 ble hun varetektsfengslet i fire uker, to uker i full isolasjon.

– Bare folk som mener ting

Han er kritisk til det politiet har lagt fram.

– Saken bygger etter min oppfatning på konspirasjonsterier. Jeg kan ikke se det er annet enn uttalelser fra folk som mener ting.

– Politiet kan ikke ta ut siktelse basert på at noen sier noe?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Thrana, som ikke ønsker å utdype hva han mener med konspirasjonsteorier.

Politiet avviser

Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille sier det er svært spesielt av forsvareren å si at saken bygger på konspirasjonsteorier. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

– Jeg synes det er en underlig uttalelse, og som forsvarer har han ikke anledning til å ytre seg i forhold til dokumentene, sier påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Hun betegner det som veldig spesielt at en forsvarer kommer med slike påstander, og minner om at tingretten ga politiet medhold i fengsling av kvinna.

– Reagerer du på at han kommer med dette?

– Vi har etterforska denne saken i over tre år, og det fremstår som noe rart.

Familien ikke overraska over siktelsen

NRK har snakket med et familiemedlem på farssiden, som sier at deler av familien ikke er overrasket over siktelsen.

Vedkommende forteller at den avdødes familie skal ha ønsket en obduksjon etter dødsfallet i 2002, uten at det skjedde.

– Vi mangla ei brikke, og den har nå falt på plass. Men selvsagt kan jo folk også dø av seg selv.

Familiemedlemmet ønsker ikke å stå frem med navn av hensyn til familie og barn.

På pressekonferansen tirsdag sa politiet at sett i ettertid, burde mannen som døde i 2002 vært obdusert. Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille sier politiet heller ikke nå kommer til å foreta noen obduksjon av mannen:

– Rådet fra Rettsmedisinsk er at dette er vanskelig, og resultatene vil ha stor feilmargin.

Siktede vil ikke snakke

FIRE UKER: Den siktede kvinnen blir varetektsfengslet i fire uker. To av ukene skal være i full isolasjon. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Thrana har selv rådet klienten sin til ikke å snakke med politiet, men ønsker ikke å svare på hvorfor.

– Det er bekymringsfullt at politiet lekker informasjon som jeg ikke kan kommentere fordi bevismaterialet som jeg besitter er klausulert. Det kommer stadig nye opplysninger fra politiet i pressen, hevder forsvareren.

Hille sier politiet er trent i hvilke opplysninger de kan gå ut med, og at de i denne saken har holdt mye tilbake på grunn av faren for bevisforspillelse.

– Forsvarer har heller ikke lov til å gi sin klient råd om hva hun bør gjøre, basert på dokumentene han har fått. Han har ikke anledning til å gi sin vurdering av bevismaterialet, uten at jeg kan si dette har skjedd.

NRK omtalte onsdag at kvinnen i 2011 ble ilagt besøksforbud mot ekssamboeren, men Thrana sier han ikke kan kommentere den saken.

Kvinnen er anmeldt to ganger for å ha stjålet den nå avdøde ekssamboerens bankkort, ifølge en av dommene fra Kristiansand tingrett.

Heller ikke denne opplysningen vil forsvareren kommentere.