Det er statsadvokat Pascal Labonne-Collin som opplyser til TV2 at Lindén ble funnet bevisstløs og i en «svært alvorlig tilstand».

Ifølge statsadvokaten var man på et tidspunkt svært bekymret for Lindéns helsetilstand.

Lindéns advokat Øystein Storrvik bekrefter overfor TV2 at situasjonen var dramatisk, men at den ikke lenger er like alvorlig:

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik er forsvarer for Makaveli Lindén. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Det går bra med han nå. Klienten ønsker å komme til Norge så fort som mulig, sier advokaten til kanalen.

Lindén er vedtatt utlevert til Norge i forbindelse med drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i oktober i fjor. Lindén har erkjent straffskyld for drapet. Han har også erkjent å ha ranet en annen person med kniv i forkant av drapet.

Tatt etter åtte dager på flukt

DREPT: 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto var etter alt å dømme et tilfeldig offer. Foto: Privat

Paltto ble drept med kniv i kollektivet han bodde i på Majorstua i Oslo 15. oktober i fjor. Fire dager seinere gikk politiet ut med overvåkningsbilder av en mann som så ble etterlyst internasjonalt.

Mannen på bildene var Makaveli Lindén, en 20 år gammel svensk statsborger.

23. oktober fikk norsk politi beskjed om at Lindén var pågrepet på jernbanestasjonen i Dijon i Frankrike. Da hadde han vært på flukt fra politiet i åtte dager.

Flukten hadde gått via hjembyen Uppsala i Sverige og Belgia før Lindén til slutt ble arrestert i Frankrike. Sporing av Lindéns mobiltelefon var et viktig verktøy for politiet i jakten på den mistenkte drapsmannen.

Lindén er også mistenkt for et annet drap som skjedde i Belgia i tidsrommet 20-åringen var på flukt fra politiet. 58 år gamle Johanna Jostameling ble funnet drept i sin egen leilighet i byen Mechelen 24. oktober, men ifølge belgiske medier kan selve drapet ha skjedd allerede 21. oktober.

Lindén blir også etterforsket for et knivran i samme by 20. oktober. En student hevder Lindén sparket i sykkelen hans så han ramlet av, for deretter å true til seg lommebok og mobiltelefon.