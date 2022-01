Drapsetterforskning etter funn av død kvinne

Politiet fikk melding om den døde kvinnen ved 3-tiden natt til lørdag.

Det var den pågrepne mannen som selv tok kontakt med politiet.

– En mann ringer politiet i natt og sier han har gjort noe alvorlig. Etter hvert finner politiet ut at hun som er fornærmet i saken er død i sin egen leilighet. Det er årsaken til at vi etterforsker denne saken som et drap, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til NRK.

– Hvordan ble hun drept?

– Det kan jeg ikke si noe om ennå. Siktede har gitt en foreløpig forklaring.

– Var det våpen involvert?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Den døde kvinne ble funnet i sin egen leilighet. Den siktede mannen ble pågrepet i sitt eget hjem. Pågripelsen skjedde helt uten dramatikk

Den døde kvinnen er svensk statsborger. Den pågrepne mannen er norsk statsborger og i 40-årene. Begge er bosatt i Lier.

Ingen kjent relasjon

Det er ingenting som tyder på at det er rusmidler inne i bildet, ifølge politiet. Politiet vet heller ikke hva som kan ha vært bakgrunnen for en mulig konflikt.

– Vi vet ikke om eller i hvilken grad det har vært noen relasjon mellom dem. Det må etterforskningen vise, sier Kostveit.

– Er det mistanke om at noen flere kan være involvert?

– Nei, per nå har vi ingen informasjon som tilsier at andre er involvert.

Den siktedes forsvarer Andrea Wisløff var tilstede på det innledende avhøret. Hun sier klienten ikke har tatt stillig til straffskyld.

– Det er planer om å fortsette avhør av ham senere i dag eller i morgen. Han er selvfølgelig svært preget av hendelsen, og det er grunnen til at avhøret må fortsette på et senere tidspunkt, sier Wisløff.

Politiet vil også jobbe videre med med sporsikring på åstedet og gjennomføre avhør med vitner.