Drapet på Jonas (30): De mystiske sporene

Da politiet fant den hvite arbeidsbilen til Jonas Aarseth Henriksen, stod den halvveis ut i grøfta med en tilhenger festet bak.

Kassebilen blokkerte store deler av den smale grusveien. Bilen stod med fronten vendt bort fra hytta lenger opp i veien, får NRK opplyst.

I podkasten «Avhørt» beskrives det hva kameraten som fant Jonas kunne se, da han fant ham i førersetet:

«Han sitter med hendene på låret og hodet bakover. Det ser nesten ut som han sover.»

Den svingete skogsveien er eneste mulighet til å komme seg til og fra den lille tømmerhytta.

Hadde Jonas snudd og kjørt tilbake fra hytta da han ble drept? Eller har gjerningspersonene plassert bilen slik?

På spørsmål om hvordan en gjerningsmann kan ha kommet seg bort fra området, sier politiet de jobber ut fra flere teorier.

– Men vi har ikke noe klart svar, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Dette er kun ett av flere spørsmål politiet fremdeles ikke kan besvare, mer enn to uker etter at Henriksen ble funnet skutt og drept.

Brukte tilhengeren på jobb

Litt nedenfor hytta stod bilen hvor Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept den 17. august.

Venner NRK har snakket med sier Jonas kun brukte tilhengeren når han var på jobb.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvorfor bilen var vendt bort fra hytta. De vil heller ikke bekrefte NRKs opplysninger om at hengeren faktisk var der.

Men bilder tatt fem dager etter at 30-åringen ble funnet, viser også de oransje stripene der bil og tilhenger er markert på skogsveien.

Politiets krimteknikere bruker gjerne spraymaling for å markere hvor et kjøretøy står før de fjernes fra et åsted.

– Det er noe underlig her

Tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst, sier man har to sentrale ting i en drapsetterforskning:

– Åsted og en kropp. Her har man i alle fall det siste. Og så begynner man å få en forståelse av det første, sier han til NRK.

Horst sier han synes det er noe underlig med hvordan bilen står plassert.

– Det er mulig å tenke seg at han ble skutt og dødelig såret i nærheten av hytta, og at han har begitt seg av gårde i bilen, sier Horst.

Markeringene politiet har gjort, viser at bilen og tilhengeren etterlater liten plass på veien, slik at det vil være vanskelig for en annen bil å komme forbi.

På den andre siden av veien for Henriksens bil ligger en skråning ned mot skogen.

– Man kan tenke seg at han har kjørt etter gjerningspersonene nedover helt til han mister bevisstheten og kjører av veien. Det er et scenario som kan passe sporene og utforkjøringen. At han ikke lenger klarer å holde kontrollen over bilen, sier krimforfatteren.

Han understreker samtidig at han ikke kjenner detaljene i etterforskingen, utover det han har lest i media.

– Det er noe underlig her. Hvis dette er så grundig planlagt, er det rart om det ikke har vært en plan for å fjerne kroppen hans, sier han.

Er sikre på åstedet

Et satellittbilde tatt klokken 12.26 på drapsdagen viser det som ser ut som 30-åringens hvite Mercedes Sprinter, med en liten tilhenger festet bak.

HAR MERKET VEIEN: Satellittbildet fra klokken 12.26 på drapsdagen viser en hvit prikk på veien nederst til venstre. Fem dager senere var det malt på stedet, og bilen er fjernet.

Tidligere har politiet gjentatt at det er viktig for etterforskningen å finne åstedet.

Denne uken sa de overfor NRK at de har et sikkert åsted og funnsted. De har også en klar oppfatning av når drapet skjedde.

Politiadvokat Tine Henriksen bekrefter dette:

– Det å kartlegge og vurdere der han ble funnet, opp mot hvor det sentrale åstedet er, det er viktig for oss. Vi har en klar formening om hvor han ble drept, men ønsker ikke gå i detalj om det, sier Tine Henriksen til NRK.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Politiets krimteknikere har brukt mye tid ved hytta og sperret av den innerste eiendommen.

I tillegg har det vært sperret av med politibånd 300–400 meter lenger ned på veien fra hytta.

Færre spor utendørs

På et åsted som er utendørs vil biologiske spor og overflatespor kunne ødelegges raskt av vind og vær.

– Utendørs etterlater man seg langt færre spor. En ting er de tekniske sporene, en annen ting er situasjonssporene, sier Horst.

– Veltede møbler, spor av kamp. Blodspor. Alt dette kan fortelle mye om hva som har skjedd, hvordan og i hvilken rekkefølge, legger han til.

NRK har vært i kontakt med Marijana Lozic, familiens bistandsadvokat. Hun velger å ikke kommentere uttalelsene fra politiet fredag kveld.

Hytta i området hvor Jonas Aarseth Kristiansen (30) ble funnet drept. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Vet ikke hvorfor han var der

Eieren av hytta der Henriksen ble funnet har tidligere sagt til NRK at hun ikke kjente til Jonas Aarseth Henriksen, eller hva han gjorde i området.

En sentral teori har vært om han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Politiet har sperret av store områder rundt hytta der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Var det Henriksen selv som kjørte bilen til funnstedet?

– Det er en av teoriene, svarer Tine Henriksen.

Men politiet har fremdeles ingen klare svar på hvordan Henriksen kom seg til hytteområdet.

De vet heller ikke hvorfor han var der.

Politiet har fra start vært tydelige på at de ønsker tips fra publikum i saken.

De har bedt om at folk med dashbordkamera skal ta kontakt om de har filmet mens de kjørte i området dagene før drapet.

De har også bedt om tips fra folk som har vært i nærheten av funnstedet.