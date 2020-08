Drapet på hiphop-stjernen Jam Master Jay kan være løst

Drapet på Jason «Jay» Mizell har vært et av de meste kjente, uløste drapssakene i New York. 37-åringen, kjent under artistnavnet Jam Master Jam, var med i den legendariske hiphopgruppen Run DMC.

Mizell ble skutt i hodet og drept av en maskert gjerningsmann i sitt eget musikkstudio i bydelen Queens i oktober 2002.

APs ikke navngitte kilder har ikke tillatelse til å snakke offentlig om saken. Men føderal påtalemyndighet var ventet å presentere tiltalene senere mandag.