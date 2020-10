Drapet på George Floyd: Siktet politimann løslatt mot kausjon

Summen på kausjonen er ifølge nyhetsbyrået AP på rundt en million dollar, altså over ni millioner norske kroner

De tre andre offiserene som er siktet i saken la tidligere ut ett kausjonsbeløp på $ 750.000.

Den 44 år gamle politimannen Derek Chauvin må møte i retten i mars, sammen med de tre andre polititjenestemennene.

Anklaget andre

Det var 25. mai i år George Floyd døde etter å ha blitt lagt i bakken og holdt nede med makt av politiet i Minneapolis.

Chauvin er siktet for forsettlig drap, subsidiert uaktsomt drap. De tre andre er siktet for medvirkning. Drapet på Floyd utløste omfattende demonstrasjoner mot politivold i hele USA og i en rekke andre land.

Foto: Darnella Frazier / AP

Hendelsen ble filmet og vdeoer og bilder offentliggjort viser hvordan politimannen holdt kneet sitt mot halsen til Floyd i nærmere ni minutter.

I rettsmøtet i september hevdet Chauvin at Floyd døde som følge av en overdose fentanyl, og han anklaget også to av de andre siktede politimennene for ikke å ha sjekket Floyds tilstand tilstrekkelig i løpet av minuttene Floyd lå på bakken.

Fikk sparken

Politimennene som er siktet i saken møtte for første gang personlig i retten 11. september.

Både Chauvin og de tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen, fikk sparken dagen etter. Chauvin er siktet for forsettlig drap, de øvrige tre for medvirkning.

Det har vært store demonstrasjoner i USA etter at George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis.