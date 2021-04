Drapet i Tønsberg: Politiet har fått inn tips om mistenkelige biler

Politiet leter etter mulige drapsmenn i de kriminelle miljøene i Tønsberg, etter en mann i 30-årene sent tirsdag kveld ble skutt på åpen gate.

Mannen, som døde av skadene på sykehus, er en kjenning av politiet, og teorien deres er at han ikke var et tilfeldig offer.

Politiet sier at de fortsatt står uten mistenkte i saken, og har henvendt seg til publikum for tips. Drapet skjedde på et industriområde med flere butikker og forretninger.

DRAPSSAK: Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter drapet tirsdag kveld, sier stasjonssjef Øystein Holt. Politiet ber om tips. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Et vitne NRK snakket med tirsdag kveld, hørte først to skudd før lyden av en rusende bil som kjørte raskt stedet.

Overfor NRK bekrefter politiet at de har mottatt tips om mistenkelige biler i området i etterkant av skytingen.

– Vi har fått inn en rekke tips om biler med rar oppførsel i Tønsberg-området i går kveld, sier politistasjonssjef Øystein Holt til NRK.

Var på solarium

Etter det NRK får opplyst, undersøker politiet om det var en konflikt eller konfrontasjon i forkant av skytingen tirsdag kveld.

SPERRET AV: Skytingen skjedde på et trafikkert industriområdet. I løpet av natten har et stort området blitt gjennomsøkt av kriminalteknikere. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Et stort område på Kilen ble sperret av tirsdag kveld og undersøkt av kriminalteknikere fram til onsdag morgen.

Vitner har fortalt til NRK at konflikten som kan ha ledet til drapet startet ved Tønsberg medisinske senter.

Ifølge Tønsbergs Blad har politiet innhentet overvåkingsbilder fra Det medisinske senter som ligger på Kilen. Driftslederen sier til avisa en mann kom til et solstudio sammen med en kvinne.

KAMERAOVERVÅKET: Det er flere kameraer inne i på det medisinske senteret i Tønsberg hvor mannen i 30-årene ble sett like før skytingen. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Politiet bekrefter onsdag ettermiddag at videobildene viser mannen i 30-årene.

Driftsleder Kristian Vejle sier til NRK at politiet kontaktet ham natt til onsdag og ba om å få se på overvåkingsvideo fra lokalene.

Ifølge Velje er det god kvalitet på videoen som viser at mannen kommer til lokalet og forlater det. Han går ut døra igjen like over klokken 22. Det er kameraene inne i lokalet som fanger det som skjer på utsiden;

– Overvåkingsvideoen viser en mann som forlater lokalet og han skvetter tydeligvis når han kommer ut. Han løper først i en retning, så snur han og løper den andre veien mot Industrigaten, sier Velje.

OVERVÅKINGSKAMERA: Driftslederen ved Kilengata 18 sier at det finnes video av en mann som skvatt da han forlot dette bygget ved 22-tiden tirsdag kveld. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Videoen av mannen som løper varer bare i noen få sekunder, og fordi det var mørkt ute er det vanskelig å se detaljer, forklarer driftslederen.

Politistasjonssjef Øystein Holt bekrefter hendelsesforløpet på videobildene.

– Et eller annet skjer, og han legger på sprang, sier han til NRK.

Politiet ønsker ikke å si hvor de mener at de dødelige skuddene ble løsnet, men bekrefter at det ikke var på utsiden av Rema 1000-butikken hvor skuddofferet søkte tilflukt etter han ble skutt.

Mannen i 30-årene ringte selv til nødetatene.

Les mer: Drapsoffer ringte selv etter ambulanse og fortalte at han var skutt

Undersøker bilbrann

Natt til onsdag, i etterkant av skytingen på Kilen, rykket politiet ut etter meldinger om en bilbrann på Sem i Tønsberg.

I løpet av onsdagen har fire blitt pågrepet i forbindelse med brannen. Politiet sier at drapet og brannen etterforskes som to forskjellige saker, men at de ikke kan utelukke at det er en sammenheng.

– Vi kan ikke avvise det, men vi har heller ikke noe grunnlag for å si at det er det, da de som er pågrepet der ennå ikke er avhørt. Vi forsøker avhører av de i løpet av dagen, sier Holt til NRK.

ETTERFORSKES: Politiet etterforskes om den utbrente bilen på Sem kan knyttes til drapet. Den ble funnet bare timer etter at skuddene ble løsnet på Kilen. Foto: Per Annar Holm

Én av dem som er pågrepet for bilbrannen tilhører det samme kriminelle miljøet som den drepte mannen i 30-årene, bekrefter politiet.

– En av både drapsoffer og en av de pågrepne er domfelt for narkotika, så ja, vi kan si at de er en del av det samme miljøet, sier politistasjonssjefen.