Dramatisk politiaksjon etter kidnapping på Aker Brygge

Kidnappingen startet sent om kvelden 28. august i fjor, og den varte i over 12 timer.

– Han opplevde det som svært dramatisk, og han var veldig redd og fryktet for livet sitt, sier bistandsadvokat Thomas Øiseth.

NRK har fått tilgang til videoen som ble filmet av svenske spanere under aksjonen da de skulle frigjøre mannen på sensommeren i fjor.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Thomas Øiseth har bistått mannen som ble bortført. Foto: Monica Ruiz Biern

Under den dramatiske politiaksjonen ble den norske statsborgeren reddet ut av en leilighet. Fire personer ble pågrepet og senere tiltalt i saken.

Tatt med i bil

Bakgrunnen for bortføringen skal ha vært et angivelig gjeldsforhold.

En svensk kvinne og tre menn med tilknytning Balkan, møtte i Oslo tingrett i mai, tiltalt for bortføringen.

BILTUR: Overvåkningskamera av de dømte som tar med mannen i 40-årene på Aker Brygge. Foto: POLITIET

I rettssaken fortalte nordmannen om frykten han fortsatt lever med.

– Jeg frykter for livet mitt. Albanere har gode kontakter i Norge og Sverige. Jeg er redd for hevn. Hevnaksjon for at jeg har gjort det jeg har gjort – anmeldt dem, og de sitter i fengsel. Jeg går ut ifra at de vil ha hevn, sa mannen i retten.

Politiet opplyser til NRK at de ikke har dekning for å hevde at saken kan knyttes til kriminelle nettverk.

AKTOR: Politiadvokat Carol Sandbye førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Monica Ruiz Biern

– Det har gått snart ett år siden bortføringen. Det er tilsynelatende ikke noe som tilsier at det fortsatt finnes en sikkerhetstrussel mot fornærmede, sier politiadvokat Carol Sandbye til NRK.

– I hvilken grad mener dere foranledningen til bortføringen ble belyst i retten?

– Det mener vi har blitt godt belyst. Det var snakk om et underliggende gjeldskrav som fornærmede skal ha garantert for ble tilbakebetalt. Bevisene i saken tyder på at det ikke var hans gjeld, men en annens.

Nå er de fire tiltalte dømt til fengsel i 16 måneder, 13 måneder, 10 måneder og 10 måneder.

– Frivillig

Etter lang tid i varetektsfengsel er alle utenom mannen med den strengeste dommen ferdigsonet.

– Han har vært tydelig hele veien på at fornærmede har blitt med frivillig, og han har ikke erkjent straffskyld. Men nå som dommen er kommet kommer vi ikke til å anke den. Han vil egentlig bare bli ferdig med saken, sier forsvarer Thomas Skilbred.

FORSVARER: Advokatfullmektig Thomas Skilbred representerer mannen som fikk den strengeste straffen Foto: Monica Ruiz Biern

– Fornærmede har uttrykt at han fortsatt er redd, blant annet for din klient. Kommentar?

– Han er ikke en type som skal ta en hevnaksjon eller lignende. Han vil bare legge det bak seg. Jeg tror hverken han kommer til å ha noe mer kontakt med fornærmede eller være mer i Norge, sier forsvareren.

Den fornærmede er norsk statsborger. Fra før kjente han den svenske kvinnen og en av de tiltalte mennene i saken.

Ble kjørt 550 kilometer

Det var ved 22-tiden den 28. august i fjor at de fire oppsøkte den fornærmede mannen i hans leilighet på Aker Brygge.

Det skal ikke ha blitt utøvd noe vold, men mannen sier han følte seg tvunget til å bli med de fire ut i en blå Golf som de disponerte.

Mannen trodde de skulle kjøre til en annen adresse i Oslo-område, men skjønte etter hvert at de tiltalte hadde andre planer.

– Jeg håper ingen opplever det samme, for det var ingen hyggelig opplevelse, sa mannen da saken gikk i Oslo tingrett.

Gjennom natten kjørte de tiltalte og den fornærmede de nesten 550 kilometerne til Helsingborg i Sør-Sverige.

Underveis klarte nordmannen å varsle samboeren hjemme i Oslo, blant annet gjennom en melding sendt i nettbanken de disponerte.

I meldingen sto det ett ord: «kidnap».

Samboeren tok kontakt med politiet som begynte å spore mannens mobil.

Kastet våpen og ammunisjon

Norsk politi tok kontakt med kollegaer i Sverige. Ved hjelp av blant annet lokasjonsdata, klarte de å spore mannen til en leilighet i den sydsvenske byen.

Da saken gikk for retten sa den fornærmede mannen at han fryktet for livet sitt. Han lå i stua, mens de andre tiltalte lå og sov i den samme leiligheten.

Han forklarte i retten at han var redd for å bli torturert, slått og drept.

På formiddagen den 29. august i fjor slo den svenske beredskapstroppen til mot leilighet i Helsingborg.

Rett før de væpnede politistyrkene brøt opp døra og tok seg inn leiligheten, gikk to menn ut på balkongen som ligger i borettslagets toppetasje.

Politiet som sto på bakken filmet det som skjedde:

Den ene mannen kaster fra seg et skarpt våpen. Den andre kaster en sokk ned på bakken. Da politiet senere fant sokken, oppdaget de at den var fylt opp med ammunisjon.

Kvinnen i 30-årene klatret over rekkverket og hoppet ned på nabobalkongen. Hun forsøkte å ta seg inn i naboleiligheten, men klarte ikke åpne døra.

Hun klatret videre til neste balkong, men også der ble hun møtt av en låst dør.

Avlyttet og avslørt

På opptaket kan man plutselig høre en rekke høye smell. Det er sjokkgranater som beredskapstroppen kastet inn i leiligheten før de tok seg inn og fikk kontroll på de tiltalte.

– Jeg våkner til av granater som politiet kaster inn – skremselsgranater. Da visste jeg at dette er politiet. Da var jeg lettet, forklarte mannen i retten.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at kvinnen og mannen som dømmes til de strengeste fengselsstraffene planla bortføringen og hadde en sentral rolle.

I dommen kommer det frem at bilen de fire brukte under bortføringen tilhørte en mann som kvinnen snakket med på telefon, mens politiet lyttet.

STOPP: De fire dømte og den fornærmede mannen på overvåkningsvideo like før midnatt da de tok et stopp på en bensinstasjon på grensa mellom Norge og Sverige. Foto: POLITIET

Politiet i Sverige overvåket kvinnen i forbindelse med en annen sak, da de kom over samtalen. Hun sier blant annet: «Jeg har tatt med fyren fra Norge» og «...det er tross alt en kidnapping». Beviset har vært viktig for påtalemyndigheten,

– Det er en telefonsamtale som en av de tiltalte har med en av de som var siktet i saken, og hvor hun på telefonsamtalen sier at det er en kidnapping, sier politiadvokat Sandbye.

Én ønsker å anke

Kvinnen er i dag usikker på om hun skal anke fordi det er en belastning å gå igjennom en ny rettsrunde i Norge, sier advokaten

– Hun er uenig i dommen, men har ikke tatt endelig stilling til at hun skal anke domfellelsen, sier forsvarer Lill Vassbotn.

De to andre mennene har ifølge retten kun medvirket fysisk til selve bortføringen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og han vurderer å anke. Han er ferdig sonet etter rundt ni måneder i varetektsfengsel. Han ble sluppet fri på fredag, sier advokatfullmektig Gustav Holt Berg til NRK.

Forsvarer Fisnik Baki sier til NRK at hans klient kommer til å anke den ferske dommen.

– Min klient anser seg selv uskyldig. Jeg mener dommen åpenbart er feil på bakgrunn av bevisføringen i tingretten.

– Vi tar likevel med oss at tingretten ga et langt lavere straff enn det påtalemyndigheten ba om. Min klient er nå løslatt. Vi ser frem til en ankerunde i Borgarting lagmannsrett.