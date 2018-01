Det var uvanlig stille i området utenfor hovedsalen i kongressenteret, selve hjertet av World Economic Forum i Davos, minuttene før USAs president skulle komme i ettermiddag.

Alle som hadde et kamera tilgjengelig hadde det framme. Secret Service og andre sikkerhetsfolk dannet en beskyttende vegg mellom de frammøtte og området der presidenten og hans følge skulle gå.

Med sedvanlig selvsikkerhet ankom så Trump fulgt av flere topper fra egen administrasjon. Han smilte og vinket til de fremmøtte.

– USA gjør det bra og vil fortsette å gjøre det bra. Dette vil bli to spennende dager, sa Trump.

OMSVERMET: Donald Trump så ut til å storkose seg med oppmerksomheten i kongressenteret i Davos. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

På spørsmål om hva som var budskapet han hadde med til Davos, svarte den amerikanske presidenten:

– Peace!... And prosperity!

Fred og velstand, altså. En journalist ville vite hvordan Trump trodde han ville bli mottatt i Davos. Da viste Trump triumferende til folkemengden rundt og svarte:

– Se rundt deg... Hva tror du selv?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

FINN TRUMP: «Alle» ville ha et glimt av den amerikanske presidenten. Trump ses helt øverst i bildet. Foto: Hallvard Norum / NRK

Mot strømmen

Trump har flere ganger kritisert «elitene» og «globalistene». Han har trukket USA ut av handelsavtalen for stillehavsområdet (TPP) og Parisavtalen. Nylig innførte han toll på vaskemaskiner og solcellepaneler.

Derfor har det skapt stor oppmerksomhet at han faktisk velger å besøke World Economic Forum i Davos, ettersom frihandel og internasjonalt samarbeid er kjerneverdier i dette forumet. Årets tema for WEF er sågar «å skape en felles framtid i en fragmentert verden»

Det har heller ikke manglet på advarsler og mer eller mindre tilslørte stikk mot Donald Trumps politikk de første dagene av møtet i Davos.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa blant annet i sin tale at «proteksjonisme ikke er svaret» dersom man opplever verden som urettferdig. Frankrikes president Emmanuel Macron vitset med at man «åpenbart ikke har invitert noen klimaskeptikere i år» – med klar adresse Trump.

– Han er en narsissist

SKEPTISK: Medlem av tenketanken CNAS, Robert Kaplan, mener det er stor avstand mellom Donald Trumps verdensbilde og verdiene i Davos. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Robert D. Kaplan, forfatter og medlem av tenketanken Center for a New American Security, er en av paneldeltakerne under årets World Economic Forum. Han tror Trump kommer til Davos med et sterkt ønske om å bli godt mottatt.

– Han er en narsissist og ønsker å bli likt og elsket. Så han kommer til å si hyggelige ting og få høflig applaus, sier Kaplan til NRK.

Samtidig mener han deltakerne i Davos egentlig er mer lydhøre for budskapet til statsledere som Merkel og Macron.

– De kommer hit med en visjon om samarbeid, om anti-isolasjon og anti-proteksjonisme, det eksakt motsatte av «Trumpisme», sier Kaplan.

Tror Trump vil overraske

TROR PÅ TRUMP: Tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, Anthony Scaramucci, tror mange vil bli positivt overrasket over Trumps budskap. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Trumps tidligere kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci er også på plass i Davos. Han tror Donald Trump først og fremst vil komme med et oppløftende budskap:

– Jeg tror han vil snakke om håp og fredelig framgang. Og så tror jeg han vil forklare hvordan «America First»-strategien, der man fokuserer på den amerikanske arbeideren, faktisk er en bra strategi for hele verden.

– Vil det bli godt mottatt?

– 50 prosent vil like det, 50 prosent vil bli overrasket og ha lyst til å like det, men på grunn av fordommer vil det være vanskelig for dem å gjøre det.