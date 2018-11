Dømt til fire års fengsel for voldtekt: Kjæresten sov ved siden av

Den uvanlige voldtektsdommen ble avsagt i Oslo tingrett tidligere denne måneden.

I juni 2017 var den fornærmede kvinnen i 20-årene med sin kjæreste på et arrangement på Voss. Eventet ble arrangert av bedriften til den tiltalte mannen (51), der kvinnens kjæreste var ansatt.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer 51-åringen. Drevland sier til NRK at dommen vil bli anket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tiltalte, fornærmede og hennes kjæreste delte hytte under arrangementet. Den fornærmede kvinnen og kjæresten sov på samme soverom.

Den ene kvelden gikk den fornærmede kvinnen og kjæresten og la seg rundt klokken to på natten, etter å ha vært med på en større festmiddag.

Etter at kjæresteparet hadde sovnet, tok bedriftseieren i 50-årene seg inn på soverommet deres. Der krabbet han bort til den siden av sengen der den fornærmede kvinnen lå og sov, før han – ifølge dommen – voldtok henne.

Lydopptak

Ifølge dommen skal kvinnen ha våknet under voldtekten, og umiddelbart dyttet bort domfelte. Paret forklarte i retten at de begge hadde drukket alkohol i forbindelse med festmiddagen.

Etter voldtekten sovnet kvinnen. Dagen etter var hun usikker på hva hun hadde opplevd. Hun snakket ikke med kjæresten om det som hadde skjedd før de var hjemme fra turen til Voss noen dager senere.

Kjæresten til kvinnen konfronterte tiltalte med hendelsen i et møte én uke etter hytteturen. Kjæresten gjorde et hemmelig lydopptak av seansen, der mannen benektet voldtekten og at han hadde vært inne på parets soverom.

Detaljert forklaring

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller var aktor i rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Kjæresten oppfattet det imidlertid som at mannen – som han ifølge dommen så på som en sjef – løy i møtet. Forholdet ble derfor anmeldt til politiet.

Etter at anmeldelsen var levert, kom imidlertid 51-åringen til at han ville fortelle sin versjon av det som hadde skjedd til kvinnens kjæreste. I et nytt møte i august, før tiltalte hadde vært i politiavhør, fortalte han om hendelsen i juni.

Også denne gangen gjorde kjæresten til den fornærmede kvinnen opptak av samtalen. 51-åringen ga nå en detaljert forklaring av hva som skjedde den aktuelle kvelden. Mannen forklarte seg senere på samme måte i retten, med noen mindre korrigeringer.

Oslo tingrett mener tiltaltes egen forklaring i opptaket rammes av straffelovens paragraf 291 b) om voldtekt, som gjelder «seksuell omgang med noen som er bevisstløs, eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen».

Bistandsadvokat Hege Salomon sier hennes klient har opplevd overgrepet og saken som en enorm påkjenning. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

– Enorm psykisk påkjenning

I 2010 ble straffeloven endret og minstestraffen for voldtekt skjerpet med 30 prosent. I den nye dommen heter det at normalstraffen for voldtekt nå er fire års fengsel, noe som også var statsadvokat Cecilie Schløsser Møllers påstand.

Mannen, som altså ble domfelt i tråd med aktors påstand, må også betale 150.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.

Hege Salomon er bistandsadvokat for kvinnen. Hun sier voldtekten har hatt store konsekvenser og medført en enorm psykisk påkjenning for fornærmede.

Salomon viser også til at det har tatt halvannet år å etterforske, ta ut tiltale og føre saken for retten. Salomon er kritisk til tidsbruken, i og med at politiet fikk overlevert det avgjørende lydopptaket allerede i fjor sommer.

– Det har vært en lang prosess, som har vært svært belastende for fornærmede, så hun er fornøyd med den enstemmige og godt begrunnede dommen, sier Salomon, som sier hennes klient nå håper at saken er avsluttet.

– Fornærmede uttaler at hun håper at domfelte ikke påfører henne ytterligere belastning ved å anke, sier Salomon.

Tiltale, dom og lovverk Ekspandér faktaboks Tiltalen: 51-åringen er tiltalt etter straffeloven (2005) § paragraf 292, jf. 291: «for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av

stand til å motsette seg handlingen (...) » Domslutning: 51-åringen dømmes for overtredelse av straffeloven § 292, jf. 291 til fengsel i 4 - fire - år. Straffeloven (2005): § 291 gjelder voldtekt. Her heter at voldtekt kan straffes med fengsel inntil 10 år, dersom den seksuelle omgangen er skaffet ved vold eller truende atferd, tiltalte skaffer seg seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller tiltalte ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med noen andre. § 292 regulerer minstestraffen for «voldtekt til samleie», mv. Her heter det at straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år, dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfatter en rekke konkrete handlinger. Kilde: Lovdata

Anker

Domfelte er en av flere eiere av en mindre bedrift som leverer tjenester til næringslivet. Bedriften har blant annet samarbeidet med Innovasjon Norge. Mannens forsvarer Ole Petter Drevland opplyser at klienten mener samleiet var frivillig fra kvinnens side, og at dommen derfor ankes til lagmannsretten.

I retten forklarte tiltalte at han tolket signaler fra kvinnen tidligere på kvelden som en invitasjon til et samleie, noe kvinnen avviser på det sterkeste.

Retten finner heller ingen grunn til å feste lit til dette.

«Retten vil i tillegg bemerke at tiltaltes forklaring knyttet til hvorvidt fornærmede var våken og ønsket sex fremstår svært lite troverdig», heter det i dommen.

Og videre:

«Ut fra tiltalte og fornærmedes forklaringer er det ingen holdepunkter for at fornærmede ønsket å ha seksuell omgang med tiltalte».

Retten påpeker at man kan legge tiltaltes egen forklaring om den seksuelle aktiviteten til grunn, med noen vesentlige forbehold: Den fornærmede kvinnen sov da overgrepet begynte, og ga underveis heller ikke tegn til samtykke.