Dømt til 2,5 års fengsel for oppfordring og opplæring til terrorhandlinger

Den 51 år gamle norsk-irakeren er dømt for å ha delt en bombeoppskrift på et jihadistisk-nettforum og oppfordret terrorgruppa IS til terror mot syriske og jordanske piloter.

– Jeg er meget godt fornøyd med dommen, vi har fått medhold på jussen og straffenivå. Dette er den første saken som dreier seg om opplæring til terror, derfor er dommen viktig, sier aktor i saken, Fredrik Ranke, til NRK.

51-åringens forsvarer, Brynjar Meling, sier til NRK at dommen blir anket.

– Han mener at han er uskyldig og har en god forklaring på hva han har gjort, så det er klart at dommen blir anket, sier Meling.

Første gang den blir prøvet

– Han opplever det som vanskelig at han ikke ble trodd på den forklaringen han har kommet med helt fra den dagen han ble arrestert, sier Brynjar Meling til NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Aktor sier at det er første gang bestemmelsen om oppfordring har resultert i en dom.

– Det er viktig fordi bestemmelsen ikke har vært prøvet for en domstol tidligere, og at retten har kommet til et stengt straffenivå som vi er fornøyd med. Dommen er meget grundig på jussen, og jeg tror dommen vil være viktig for fremtiden, sier han.

Dommen fra Asker og Bærum tingrett er noe lavere en aktors påstand på tre års fengsel. Ranke er likevel fornøyd med dommen.

Fredrik Rakne var aktor i saken mot 51-åringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har fått medhold på juss og i høy grad fått medhold på straffeutmåling, så vi er fornøyde, sier Ranke.

Oppfordret til tortur

51-åringen ble pågrepet av PST på jobb i mai 2015 etter at Aker Solutions, der han jobbet, varslet politiet om bekymringsfull materiale i mannens datatrafikk.

Blant forholdene mannen er dømt for er at han på et jihadistisk nettforum la ut en oppskrift på hvordan man skal lage en bombe.

Han er også oppfordret til tortur og drap på en jordansk pilot som var tatt til fange av terrorgruppen IS.

På det jihadistiske nettforumet skrev den dømte at piloten burde drepes på en smertefull måte der han ville pines i flere dager før han døde.

– Han opplever det som trist at han ikke er blitt trodd på sin forklaring om at han har hatt plan om å infiltrere IS og ødelegge IS innefra, sier hans forsvarer.