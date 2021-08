Dømt IS-kvinne får behandla anken sin

Kvinna blei 4. mai dømt til 3,5 års fengsel for å ha deltatt i IS. Ho anka dommen ho fekk av Oslo tingrett på staden.

No er det bestemt at Borgarting lagmannsrett skal behandle straffesaka hennar.

Dømt for seks års deltaking

Kvinna blei i januar 2020 henta heim frå Al Hol-leiren i Syria saman med sine to barn. Det var fordi ho opplyste om at sonen hennar på tre år var alvorleg sjuk.

Månaden etter tok statsadvokaten ut terrortiltale mot kvinna, med bakgrunn i at dei meinte ho deltok i IS frå juni 2013 til mars 2019.

I dommen frå mai i år slo retten fast at ho deltok i terrororganisasjonen, og at ho handla med vitande og vilje. Retten meinte at handlingane til kvinna var eit aktivt bidrag til terrororganisasjonen, noko som definerte ho som deltakar i straffelova.

– Riktig å prøve saka på nytt

Statsadvokat Geir Evanger seier at sjølv om dei meiner dommen frå mai er korrekt, bør kvinna få behandla anken sin.

– Saka er spesiell, den har nye rettsspørsmål og vil antakeleg få betydning for andre liknande saker, seier Evanger til NRK.

På grunn av saka si spesielle karakter bør kvinna få behandla anken sin, meiner statsadvokat Geir Evanger. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Er det fordi kvinna sjølv ikkje deltok i krigshandlingane?

– Tiltalen går ut på at ein held ho rettsleg ansvarleg for å ha gjort ulike ting på heimebane, og det er ganske nytt og uvanleg. Så det er eitt spørsmål som bør prøvast høgare enn tingretten, seier Evanger.

– Vi meiner at både bevisvurderinga og bruken av lova er korrekt, så vi har ingenting å utsette på tingrettens dom. Men vi meiner likevel at det er riktig at ein prøver saka i si fulle breidde på nytt, understrekar statsadvokaten.

Meiner dommen er eit «fagleg botnfall»

Kvinna sin advokat, Nils Christian Nordhus, seier ho er letta over at lagmannsretten skal behandle saka på nytt.

– Vi er glade for at statsadvokaten er einig med oss i at anken måtte behandlast, fortel Nordhus.

– Er de overraska?

– Nei, vi er i grunn ikkje det, fordi tingrettens dom kunne ikkje bli ståande. Det var eit fagleg botnfall og eit uttrykk for moralsk panikk. Så vi er sterke i trua om at lagmannsretten vil komme fram til riktig avgjerd, som er at ho ikkje er skuldig etter tiltalen, seier Nordhus.

Han meiner det er to hovudgrunnar til at kvinna bør frifinnast.

Advokat Nils Christian Nordhus er overtydd om at lagmannsretten vil frifinne kvinna. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Den eine er at det vi meiner ho faktisk har gjort, som er å oppdra eigne barn og drive med husstell, ikkje er terror eller deltaking i ein terrororganisasjon. Den andre er at om ho for mange, mange år sidan tok eit val som var moralsk gale, så bestemte ho seg tidleg for å reise heim. Men ho blei tvungen til å bli, og utnytta til ulike tenester medan ho var der nede, fortel advokaten.

Kvinna tolkar dette som ei utvikling i riktig retning, seier Nordhus.

– Ho er håpefull på at saka vil få eit anna utfall enn det den fekk i tingretten.

– Ønskte å gi sitt bidrag til heilag krig

I dommen frå mai la retten vekt på at kvinna reiste av eigen fri vilje til Syria. Ho førebudde seg grundig for å reise og vere saman med ektemannen Bastian Vasquez.

Vasquez var først med i Nusrafronten og seinare IS, og kvinna skal ha visst at ektemannen var med i ein terrororganisasjon.

– Ho hadde eit oppriktig ønske, og har i avhøyr sagt at ho ønskte å gi sitt bidrag til heilag krig. Ho blei ikkje utsett for tvang under reisa, og visste at ho ville vere underlagt strenge forhold, sa tingrettsdommar Ingmar N. Nilsen.