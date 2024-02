14. juli 2020 var rundt 70 mennesker samlet på en hjemmefest på Østlandet.

Den dømte mannen sier de de hadde sex på badet denne kvelden. Kvinnen har forklart at hun ble brutalt voldtatt på badet.

NRK har møtt mannen som sonet ti uker i fengsel før han fikk saken gjenopptatt. Saken ble anmeldt 14 måneder etter hendelsen.

– Det føltes som at livet stoppet opp da jeg fikk den telefonen fra politiet. Men jeg hadde fremdeles tro på rettssystemet og politiet, på det tidspunktet, sier mannen.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skriver at «mediefilene var nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse», som det heter i straffeprosessloven.

I september skal saken opp på nytt i retten, over fire år etter hendelsen.

Sår tvil rundt SMS

Politiet avhørte 6 av rundt 70 festdeltakere, ifølge forsvareren. Hverken politiet eller statsadvokaten vil kommentere etterforskningen.

Holmen forsøkte å utsette rettssaken for at det skulle hentes inn flere elektroniske bevis fra folk på festen. Det fikk hun avslag på, og mannen ble dømt til 3,5 år i fengsel.

Kvinnen fikk blant annet støttende vitneforklaringer.

Etter dommen kontaktet forsvareren og klienten flere festdeltakere, og nå er saken gjenopptatt nettopp på grunn av et nytt elektronisk bevis fra et nytt vitne.

De fant blant en kvinne som hadde vært på festen og som gikk tilbake i gamle snapchatmeldinger.

– Videoen gir min klient alibi, mener forsvarer Victoria Holmen.

I et skjermopptak festdeltakeren har tatt på sin egen telefon, går hun tre år bakover i tid i meldingshistorikken på Snapchat. Da står hun på det angivelige åstedet, to minutter før den fornærmede kvinnen ber om hjelp på en tekstmelding.

Det er denne nye videoen som har ført til gjenopptakelse. Den er ifølge forsvareren tatt klokken 22.12.26 og viser en kvinne som danser alene foran speilet på badet.

Tekstmeldingen ble sendt av fornærmede klokken 22.14 til en venninne som var på festen.

I dommen står det:

«Fornærmede er høyrehendt, men klarte å skrive følgende tekstmelding med sin venstre hånd»:

F Fornærmede: Kan fu Plis kome

Kommisjonen mener at «muligheten for at tekstmeldingen ikke ble sendt på gjerningstidspunktet endrer forutsetningene for vurderingen av flere bevisfaktorer.»

Kvinnen har i to rettssaker holdt fast til forklaringen, og Eidsivating lagmannsrett var ikke i tvil om at tekstmeldingen ble sendt av fornærmede mens overgrepet fant sted.

Nå er det nettopp tvilen rundt tekstmeldingen som har ført til gjenopptakelse.

– Stor belastning

I dommen fra lagmannsretten står det at «Kvelertakene skapte en så stor frykt at fornærmede ikke turte å gjøre motstand, samtidig som de tidvis gjorde henne fysisk ute av stand til å komme seg unna».

– Hendelsen som min klient har blitt utsatt for, og påfølgende rettsprosess, ankebehandling og gjenopptagelse har vært en enorm påkjenning for min klient, sier bistandsadvokat Stine Rigmor Grimstad til NRK.

– Skadefølgen for henne er fyldig dokumentert. Medietrykket forsterker belastningen ytterligere, i tillegg til den fare som aktørenes meningsytring i media medfører med tanke på forhåndsprosedyre og vitne- og dommerpåvirkning. Fornærmede vil gjenta sin forklaring under lagmannsrettsbehandlingen, ikke i media i forut for rettsbehandlingen, sier Grimstad.

Nå kommer saken opp for retten for tredje gang. Også den tiltalte mannen sier saken har vært tung for ham.

– Jeg har aldri vært så langt nede som den anmeldelsen har fått meg til å bli. Ja, det har ødelagt livet mitt. Jeg har mistet hele ryktet mitt. Jeg har mistet tillit til jenter. Jeg har mistet tidlig voksenalder og tid. Jeg har jo sittet i fengsel i ti uker også. Det har bare vært en veldig tung periode, sier han.

Forsvareren hans reagerer på at statsadvokaten har forsøkt å stoppe gjenopptakelse. Hun fikk også avslag fra domstolen da hun ba om utsette av rettssaken for å innhente flere elektroniske bevis.

– Det er et godt forsvarerarbeid vi ser frukter av. Det må være i alles interesse at vi får saken best mulig opplyst, sier Marius Dietrichson. Den profilerte advokaten og forsvareren ledet i mange år forsvarerergruppen i Advokatforeningen. – Denne konkrete saken kjenner ikke jeg, men mitt poeng er at ord mot ord kan ikke være nok. Det må andre beviser til. Her har man klart å finne frem ytterligere bevis som kaster mer lys over saken, og da må saken håndteres deretter. Dietrichson mener at domstolen oftere i voldtektssaker kommer i en situasjon hvor det skjer domfellelser som ikke stemmer. – Jeg tror nok feilprosentene i disse sakene er større her enn de er på andre saksområder, sier han. Den nye videoen og SMS-en Påtalemyndigheten mener mediefilene ikke bidrar til å belyse om samleiet på badet var frivillig. Politiet mener også at tidspunktet for snapchatvideoen kan forskyves ved bruk av filter. Kommisjonen har ikke konkrete holdepunkter for at det har skjedd slik forskyvning i dette tilfellet. Bistandsadvokaten har anført at tidspunkter for når fornærmede sendte SMS uansett ikke er avgjørende, da det «totale bevisbildet med vitneforklaringer i seg selv gjør at begått voldtekt er bevist med klar sannsynlighetsovervekt. Forsvareren mener den nye videoen utelukker fornærmedes forklaring om at hun skal ha sendt en tekstmelding under overgrepet, og at videoen gir klienten alibi. Kamp om troverdighet Bistandsadvokaten har vist til at domfelte fremsto «sjeldent lite troverdig i sin forklaring, i samtlige detaljer». Lagmannsretten la vekt på fornærmedes nøkterne og troverdige forklaring. Mannen som nå får saken opp på nytt mener «systemet er snudd på hodet.» – Det er jo ikke uskyldig til det motsatte er bevisst. Det er heller skyldig til det motsatte er bevisst, sier han. Kommisjonen mener endrede forutsetninger rundt tekstmeldingen «gir en rimelig mulighet for frifinnelse dersom dette hadde vært fremme for den dømmende rett.»

– M ye motstand fra statsadvokaten

Etter mye arbeid er saken nå gjenopptatt.

– Det som var litt overraskende var at vi fikk så mye motstand fra statsadvokaten på at dette var et nytt bevis som kunne lede til noe annet enn en domfellelse. De jobbet hardt for å stoppe gjenopptakelse av saken, sier forsvarer Victoria Holmen.

Statsadvokaten skriver til NRK at «påtalemyndigheten ikke ønsker å besvare de spørsmål som NRK har stilt fordi det bare vil bidra til å legitimere en ubalansert fremstilling av saken».

– Hvis påtalemyndigheten skal gi en balansert fremstilling av saken må jeg gå inn i flere og ikke minst andre sider av saken, og det vil innebære forhåndsprosedyre og det skal påtalemyndigheten ikke gjøre, skriver statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Saken ble først henlagt på beviset stilling av politiet, men etter klage til statsadvokaten, tok Oslo statsadvokatembeter ut tiltale.

Den nye videoen er ikke prøvd for retten ennå, men på grunn av videoen skal saken opp for ny behandling i september.

Strid om tidspunkt for video

Påtalemyndigheten mener tidspunktet på videoen kan ha blitt forskjøvet fordi filter kan legges på senere.

Kommisjonen har ikke konkrete holdepunkter for at det har skjedd slik forskyvning i dette tilfellet. Heller ikke vitnet kan huske å ha lagt på filter.

Forsvareren mener de kan demonstrere at tidspunktet ikke forskyves inne i selve snapchat-appen, og at de kan bevise dette i retten.

– De påstod jo at filen ikke var ekte. At dato og tid ikke var sant. Da måtte vi gå noen runder som jeg ikke hadde forventet at vi måtte ta. Blant annet brukte vi litt energi på å få verifisert at videoen stemmer på minutter og sekunder, sier forsvarer Holmen.

Den voldtektstiltale mannen sier at hjemmefesten hadde en egen Facebook-gruppe som politiet kunne brukt for å nå ut til de fleste av festdeltakerne.

– Systemet er snudd på hodet

NRK har vært i kontakt med festdeltageren som tok opp videoen på badet.

– Tenker du politiet kunne gjort noe mer for å finne denne videoen tidligere?

– Definitivt. Jeg skulle ønske at jeg fant det ut tidligere, sier vitnet til NRK.

I avgjørelsen fra Kommisjonen legges det kun vekt på den nye videoen fra baderommet klokken 22.12, ikke andre bevis i saken.

– Jeg tenker at nå som jeg endelig har bevis for at jeg er uskyldig, så burde jeg bli frifunnet. Det burde jeg egentlig blitt uten bevisene også. Jeg ville fremdeles vært samme uskyldige mann, og sittet i fengsel uten disse bevisene, sier mannen.

– Systemet er snudd på hodet. Det er jo ikke uskyldig til det motsatte er bevist. Det er heller skyldig til det motsatte er bevist, sier han.