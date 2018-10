Dømt for grovt skattesvik

En avtale om kjøp av seismikk, altså «geologiske kart» som brukes av oljeselskaper, står sentralt i den omfattende skattesaken. Spørsmålet retten skulle svare på var som følger:

Var avtalen en reell forretningsmessig avtale, eller ble den konstruert for å utnytte en gunstig skatteordning på norsk sokkel?

Oslo tingrett konkluderte, under dissens, med det siste. «Grovt skattesvik er en forbrytelse av særlig samfunnsskadelig karakter» skriver tingretten i den 153 sider lange dommen.

FORNØYD MED DOMFELLELSE: Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dermed ble tidligere direktør Christian Selmer i oljeselskapet Skeie Energy (nå E&P Holding) og tidligere finansdirektør Arne Helland i seismikkselskapet TGS dømt til fengsel for grovt skattesvik. Førstnevnte fikk den strengeste straffen på fem år mens sistnevnte fikk tre år og ti måneder. Advokatene til de to sier til Dagens Næringsliv at dommene vil bli anket.

I saken ble også selskapet TGS idømt en bot på 90 millioner kroner som selskapet har sagt det vil anke. E&P Holding har allerede vedtatt et forelegg på 85 millioner kroner.

– Økokrim er fornøyd med at vi fikk medhold i at det har skjedd en grov skatteunndragelse i denne saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Gunstig skatteordning

De to tiltalte var anklaget for å ha utnyttet den såkalte leterefusjonsordningen på norsk sokkel. Ordningen er ment å gjøre det lettere for små oljeselskap å lete etter olje og gass og fungerer som følger:

Alle «vanlige» selskap får skattefradrag for kostnader, men man får ikke brukt fradraget før man har noen inntekter å trekke kostnadene fra. Dette er et problem for små oljeselskaper som ennå ikke tjener penger, fordi man risikerer at kassen går tom før man har kommet i produksjon (letebrønner er dyrt).

Leterefusjonsordningen for olje– og gasselskaper innebærer at selskapet ikke trenger vente til det tjener noe, men får verdien av det framtidige skattefradraget utbetalt kontant i dag. Dermed blir det lettere å dekke løpende letekostnader.

Det var denne ordningen Økokrim mener de tiltalte – og selskapene de jobbet i – utnyttet.

Fikk 291 millioner kroner i fradrag

Den omstridte avtalen innebar at seismikkselskapet TGS solgte seismikkdata til oljeselskapet Skeie Energy (nå E&P Holding) i 2009. Prisen på seismikken var på til sammen 399 millioner kroner, og Skeie Energy fikk utbetalt skattefradraget på 291 millioner kroner.

Men Økokrim mener avtalen ble konstruert først og fremst for at Skeie Energy skulle få utbetalt skattefordelen og på den måten skaffe seg finansiering for videre drift. Eller som det heter i tiltalen:

Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy AS ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikken, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter.

Dermed mener Økokrim at selskapene og de tiltalte «lurte staten» til å utbetale 291 millioner kroner i fradrag selskapene egentlig ikke hadde krav på.

Avviser anklagene

De to tiltalte har hele tiden bestridt anklagene og hevder avtalen om kjøp av seismikk og tilhørende fradrag har skjedd innenfor lovens rammer. Også selskapet TGS avviser anklagene og mener tingrettens dom er feil.

En av dommerne i tingretten mente for øvrig at både de to tiltalte og selskapet TGS burde frifinnes.