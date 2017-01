Dommeren til Jensen: – Så menn snakker om motor og solkrem?

Aktor Kristine Schilling har gått grundig til verks i sin utspørring av Eirik Jensen. Rettssaken er allerede flere dager på etterskudd. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Spesialenhetens inngående utspørring av den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen har pågått i flere dager, men er likevel ikke ferdig med første. Aktor Kristine Schilling har gått gjennom omfattende SMS-kontakt, møter og kontantinnskudd måned for måned de siste årene.

Et sentralt tema i retten har vært Eirik Jensen mange møter med Gjermund Cappelen. Aktor Schilling har spurt Jensen om åtte eller ni møter fra 2010 og 2011, ifølge tingrettsdommer Kim Heger.

Dommeren reagerer på at Jensen stort sett har svart at han ikke husker noe fra møtene med Cappelen.

– Du har ikke husket ett møte siden 2010, ifølge mine notater, bemerket Heger.

– Det kommer litt an på hvordan man oppfatter svarene mine, svarte Jensen.

– Nei, det er det jeg har notert, svarer Heger tørt.

– Men det trenger ikke være noen dramatikk i det. Jeg er ikke noen elefant, jeg kan ikke huske alle detaljer, sier den pensjonerte politilederen.

– Kontakt nesten annenhver dag

Replikkvekslingen mellom Jensen og dommeren er knyttet til et møte mellom Cappelen og Jensen på Ekebergsletta i august 2011. Jensen fortalte i går at han var på motorsykkelferie gjennom Europa denne sommeren, og kom hjem til Oslo 23. juli.

Jensen dro rett på jobb for å bistå i arbeidet med terrorangrepet dagen før. Likevel tok han seg også tid til å kommunisere med Cappelen.

Ifølge aktor Schilling er dette symptomatisk for Jensens omgangsform med narkotikaimportøren i denne perioden: Også i perioder der Jensen hadde ferie, eller andre arbeidsoppgaver, tok han seg alltid tid til å pleie kontakt med bærumsmannen.

– 19. august er du tilbake på jobb, etter å ha vært borte med avspaseringer, sykemeldinger og ferie. I denne perioden du har vært borte fra jobb, er det 107 meldinger mellom dere. Det er kommunikasjon på 26 av 61 dager, nesten annenhver dag. Hva gjør du når du kommer tilbake, knyttet til denne kontakten?

Jensen har vanskeligheter med å svare konkret på spørsmålet, men sier all kontakt med Cappelen i denne perioden er knyttet til en av to ting:

Informasjon han ønsket å få fra Cappelen, og Cappelens forsøk på starte opp som snus-importør.

– Menn snakker om bil og solkrem?

Aktor Schilling beveger seg siden over til november. I begynnelsen av denne måneden er det funnet en melding på Cappelens telefon, der Jensen skriver:

«Hei. Vet du om de må bytte hele motoren. Hvor mye tar de for en slik jobb?»

Jensen sier i retten at meldingen må tolkes bokstavelig, og at det faktisk var snakk om bilproblemer. Jensen har hevdet at Cappelen noen år senere lånte over 30.000 kroner for å reparere en dyr BMW.

– Det er knyttet til motoren på en bil. Her er det ikke noe kodespråk, det kan det være i andre sammenhenger, sier Jensen i retten.

Denne forklaringen får aktor Schilling til å stusse. Hun lurer på hva slags motor Cappelen måtte bytte, og hvorfor Jensen var så interessert i dette.

– Jeg er bilinteressert, og lurte vel, da. Jeg lurte også på om det kunne påvirke mobiliteten hans, om bilen står. Det er vanlig å stille slike spørsmål, når menn prater sammen, sier Jensen.

Igjen bryter tingrettsdommer Heger inn.

– Menn prater om bil?

– Ja, svarer Jensen.

– Bil og solkrem?

– Ja. Vi snakker om sånt i skjønn forening, sier Jensen.

– Stort sett vær nordmenn snakker om

Dommer Kim Heger sikter til en forklaring Jensen ga i går, som omhandlet en rekke SMS-er Jensen sendte til Cappelen våren 2011. I en av meldingene, som Jensen sendte da han var på påskeferie, skriver Jensen.

«Hei: Lite å gjøre i påsken. Bare å sole seg. Det er trygt med rett solfaktor. Tilbake på jobb mandag.»

Til tross for at Jensen tidligere i rettssaken har hevdet at «sol» kunne være såkalt «blomsterspråk» han brukte i kildekontakten med Cappelen, hevdet Jensen mandag at han i dette tilfellet kun snakket om været. Aktor Schilling var på sin side tydelig på at hun mener meldingen handler om en innførsel hasj.

Dommer Heger stusset på sin side over at Jensen ikke ga noe annen informasjon en værmeldinger fra ferieturene sine.

– Det er stort sett vær nordmenn snakker om når man er på ferie, parerte Jensen i retten mandag.

Eirik Jensen har måttet svare unnvikende på en rekke av aktors spørsmål i retten de siste dagene.

Jensen: «Har hatt vareopptelling»

I retten tirsdag har Jensen flere ganger svart «husker ikke» på aktor Schillings spørsmål, før han har prøvd å resonnere for å komme fram til et svar. Dommer Heger, som er opptatt av å følge tidsplanen i saken, har bedt Jensen og aktor om å gå videre når Jensen ikke husker ting.

Et av spørsmålene Jensen har måttet svare på, er knyttet til en mail Jensen sendte til Cappelen i november 2011.

Jensen skriver i mailen at han skal til London i jobbsammenheng, og at han har hatt «vareopptelling».

«Har hatt vareopptelling, og det ser veldig greit ut. Tror lageret dekker hele helgen. Tar med PC så jeg kan sjekke lageret».

– «Vareopptelling» er kvalitetssikring

Jensen mener dette er knyttet til informasjon han har fått fra Cappelen, og sier i retten at dette kanskje handlet om hasjruter fra Marokko. Den pensjonerte politimannen hevder også at deler av dette ble ført inn i et notat i politiets etterretningssystem, «Indicia».

– Dette betyr antagelig at jeg har fått verifisert de transportrutene jeg har fått informasjon om, og at jeg tar med meg PC-en så jeg kan lese mail. «Vareopptelling» gjelder kvalitetssikring av informasjon. Jeg mener dette viser at notatet hadde høy prioritet.

Schilling lurte i den forbindelse hva det vil si at «lageret dekker hele helgen».

– Det gjelder tilgang til Indicia, og mailer. Hvis han var en brikke, måtte han styres fra det stedet jeg var. Jeg tror ikke det er noe mer som ligger i meldingen.

Jensen spør om «frimerker»

I en rekke av SMS-ene og mailene som sendes mellom Cappelen og Jensen sommeren og høsten 2011 er Jensen den pågående parten, viser aktors dokumentasjon. Påtalemyndigheten er også opptatt av at Jensen i denne perioden setter inn noe mindre penger på sine kontoer, sammenlignet med tidligere perioder.

I september 2011 sender Jensen nok en melding til Cappelen.

"Hei. Ser at fremdriften i tobakksbransjen går veldig sakte. Er det noen fremdrift på frimerker eller bilder. Bare nevner det. Med vennlig hilsen evig ventende optimist".

I retten mandag bekrefter Jensen at «frimerker eller bilder» er slang eller kodeord for penger. Samtidig avviser han at han selv ber om penger i meldingen, og mener han bare er nysgjerrig på oppstarten av Cappelens snusselskap, «Pure Nordic».

Aktor: – Jeg mener du maser om penger

Jensen følger kort tid etter opp med en ny melding til Cappelen. I denne perioden opplever også problemer i familien, noe han betror seg til Cappelen om.

– Du skriver at «utfordringene står i kø, og jeg bare lufter det ...?», sier Schilling, og viser til e-posten.

– Det handler vel om at jeg vil at han skal komme med noe informasjon som gjør at jeg får jobbet, og hodet over på andre tanker, forklarer Jensen.

– Jeg mener du ganske åpent maser om penger, sier Schilling.

– Nei. Det er ikke penger det er snakk om her, sukker Jensen.