Dommeren til Eirik Jensen: – Kom det noen «cola-last»da?

Aktor Kristine Schilling har de siste dagene vært nådeløs når det gjelder detaljer om SMS-er og Jensens kontantstrøm. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rettssaken mot korrupsjonstiltalte Eirik Jensen fortsetter torsdag med Spesialenhetens utspørring av den pensjonerte politilegenden. Påtalemyndigheten grillet onsdag den pensjonerte politiliegenden om oppussingen av Jenens bad på et småbruk på Fenstad i Akershus i 2005 og 2006. Påtalemyndigheten mener Gjermund Cappelen pusset opp badet, noe Jensen benekter.

Torsdag er det perioden 2007 og 2008 som er hovedtema i retten. I den forbindelse ble det lagt frem flere SMS-er sendt mellom Jensen og Cappelen i 2008.

Tingrettsdommer Kim Heger er i retten på opptatt av å finne ut om de konkrete meldingene, der det blant annet omtales en «cola-greie», faktisk utløste en politioperasjon eller etterforskning.

– Kom det noen cola-last da? Det er pleier å være en del oppstyr med slike etterforskninger? spør Heger.

Til dette svarer Jensen, som han har gjort mange ganger de siste dagene, at han ikke husker.

– Dette er mange år siden, og jeg husker ikke om jeg var på Indicia (politiets etterretningsregister, journ.anm.) den gangen. Det er umulig for meg å si om dette ble en operasjon eller ikke, sier Jensen.

Lukket dørene

Spørsmålet om hvilke saker Cappelen skal ha gitt informasjon om står helt sentralt i rettssaken. Ifølge Jensen har Cappelen vært en av hans mest betrodde informanter. Han har blant annet pekt på «Flydropp-saken» og en omfattende narkotikaaksjon i Danmark som saker der Cappelen har vært involvert.

På grunn av hensynet til Cappelens sikkerhet har imidlertid deler av disse forklaringene gått for lukkede dører. Dette var blant annet tilfelle på mandag. Torsdag ettermiddag lukket tingrettsdommer Kim Heger igjen dørene.

– Vi tror ikke pressen vil bryte et referatforbud, men vi ser det som uheldig at pressen er kjent med disse navnene, sier Heger, som lukker dørene frem til lunsj.

Jensen har nå vært sju dager i vitneboksen. De siste dagene har Spesialenhetens aktor Kristine Schilling stilt stadig spissere spørsmål om Jensens omfattende kontantøkonomi og kontakt med narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Torsdag handlet utspørringen om perioden fra 2007 og 2008. Jensen forklarer i retten at kontakten med Cappelen i denne perioden var mer sporadisk, mye på grunn av det han omtaler som «en av de største, skjulte etterforskningene som er gjennomført».

– Det var et meget hektisk år, så Cappelen var ikke akkurat topp-prioritet.

Gjermund Cappelen møtte Eirik Jensen for første gang i 1993. Han hevder Jensen i flere år har gitt ham informasjon mot betaling. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Sola kommer hjem»

Etterforskningen var «Operasjon Nemesis», Oslo-politiets omfattende tilslag mot gjengmiljøene i hovedstaden etter skytingen på Aker Brygge i 2006. Ni skudd avfyres i en folkemengde, to medlemmer av Young Guns blir såret.

Til tross for det omfattende arbeidet med de skjulte etterforskningene har Jensen også kontakt med Gjermund Cappelen i perioden. Aktor Kristine Schilling la torsdag frem flere SMS-er sendt mellom Cappelen og Jensen i 2008. I en av SMS-ene, sendt fra en Nokia-telefon 8. juli, skriver Jensen blant annet «I dag er det litt sol omsider».

Senere svarer Cappelen:

«Ok! Men sola kommer hjem til helgen:) Vi kan ta en kopp kaffe oppe ved bensinstasjonen på lørdag?»

VIDEO: Ifølge Jensen mottok Gjermund Cappelen hele 70.000 kroner for informasjon som bidro til å oppklare den såkalte Flydropp-saken. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Ifølge Jensen mottok Gjermund Cappelen hele 70.000 kroner for informasjon som bidro til å oppklare den såkalte Flydropp-saken.

«Cola-greia stemmer bra»

Aktor Schlling har tidligere forklart at det sikret om lag 1523 kommunikasjonshendelser fra en rekke mobiltelefoner beslaglagt hos Cappelen og Jensen. 332 av disse kom i perioden 2008 og 2012.

Meldinger er rekonstruert både ved hjelp av et enkelt dataverktøy, i tillegg til såkalt skraping. Det siste kan også avdekke SMS-er som er forsøkt slettet, men da ofte ikke i sin helhet.

Jensen har i retten forklart at meldingene ikke gir det fulle bildet av kontakten med Cappelen, da det også ble arrangert møter. 12. juli, altså fire dager senere, svarer Jensen til Cappelen at han har måttet ta hånd om sykdom i familien, og at «møtet søndag utsettes».

I tillegg skriver Jensen: «Jeg sender melding i forkant – cola-greia stemmer bra».

Samme dag svarer Cappelen:

«Ok! bare ta den tiden du trenger. Vi sees! Har mer konkret info om mottaker osv.»

9600 kilo fra fra 2006 til 2009

Gjermund Cappelen har fortalt at han betalte Eirik Jensen for informasjon som gjorde det mulig å smugle tonnevis av hasj til Norge. I tiltalen mot Jensen heter det at han i perioden fra 2006 til 2009 hjalp Cappelen med å smugle anslagsvis 9600 kilo hasj fra Nederland.

Jensen avviser dette, og sier Cappelen kun var informant og kilde.

I retten torsdag avviser Jensen på det sterkeste at de aktuelle SMS-ene kan knyttes til noe annet enn legitimt politiarbeid. Han mener det er snakk om en kokain-sak, og at sola knytter seg til person.

– Jeg har prøvd å forklare dette flere ganger. For meg er det helt åpenbart at det er relatert til et-eller-annet prosjekt, sier Jensen i retten.

– Dette handler om en sak, det kan man lese seg til. Den med «sola» er en positiv melding. Vedkommende det er snakk om kommer hjem på søndag.

Onsdag ble det lagt frem en tegning som Gjermund Cappelen har tegnet av Eirik Jensens bolig i Akershus. Foto: - / -

«Blomsterspråk»

Jensen har tidligere forklart at det er naturlig for politiets informantbehandlere å bruke kodespråk, såkalt «blomsterspråk», i kontakten med kilder og informanter. Dette for å hindre at kildene blir «brent».

Aktor Schilling stiller i retten spørsmål om det ikke er risikabelt at Cappelen i en av meldingene skriver rett ut at han har mer informasjon om «en mottager».

– Jeg kan ikke styre hvordan han legger det frem, svarer Jensen.

Schilling lurer også på om det kunne være aktuelt for Jensen å ta opp dette med Jensen, og be ham være mer diskret. Jensen sier han kunne ha gjort det, men ikke husker om han faktisk gjorde det.

Kontakt med narkodømt

I tillegg til SMS-er og sin omfattende kontantbruk, ble Jensen torsdag også spurt om kontakten han på midten av 2000-tallet hadde med en tidligere barndomsvenn. Mannen, som er fra Nesodden, ble i 2007 dømt til 14 år i fengsel i Sverige for narkotikaforbrytelser.

Kontakten ble varslet til Spesialenheten for politisaker av Jensens tidligere kone i 2006. Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold» i 2009.

I Oslo tingrett ville aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten vite mer om kontakten mellom Jensen og barndomsvennen.

– Han var en barndomsvenn fra Nesodden, som jeg hadde mye kontakt med i de årene jeg bodde der ute. Han jobbet som dørvakt, hvis jeg ikke husker feil, og kjørte lastebil, forklarte Jensen.

– Jeg fortalte at hvis han rota seg borti noe av det jeg jobbet med, så ville kontakten bli brutt, fortsatte den tidligere politimannen, og viser til at forholdet er grundig etterforsket uten at det ble tatt ut tiltale.