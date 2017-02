Dommer: – Skjønner ikke helt hva vi skal med dette

Heger har flere ganger tidligere brutt inn for å stille kontrollspørsmål til Cappelen om han faktisk husker konkrete episoder, eller om han bare gjetter.

– Du svarer litt ja automatisk. Det er viktig å lytte til spørsmålet og tenke, ikke bare svare ja, sa Heger.

Aktor Lars Erik Alfheim hadde brukt mye tid på å gå gjennom kommunikasjonen i Cappelens nettverk, og mot slutten av dagen spurte han dommeren om han skulle korte ned på den omstendelige utspørringen.

– Jeg er litt i tvil. Vi har brukt mye tid på dette. Vi får litt generelle svar, og vi har ikke helt skjønt hva vi skal med dette. Disse gutta sitter oppe i lagmannsretten også, sa Heger.

– Vi mener at en ren tilståelse alene er for dårlig grunnlag for å felle dom. Det gjelder også en uforbeholden tilståelse. Man kan ikke bare legge hans forklaring til grunn, sier Alfheim.

– Jeg mener det er et poeng at hvis man skal innføre så mye – det finnes ikke noe lignende i kongeriket frem til nå – så mener jeg det må etterfølges med aktiviteten i Norge. Det er grunnen til at jeg tar opp disse tingene, sier han.

«Monkey business»

Heger ble også frustrert da han spurte Cappelen om han kjente til en konkret person han og Jensen hadde diskutert.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det jeg har snakket om konkret av informasjon, tar vi for lukket rett, sa Cappelen.

– Enten vet du hvem det er, eller så vet du det ikke. Jeg ber ikke om navn, sa Heger.

– Nei. Ikke konkret ut fra dette møtet, sa Cappelen.

– Da vet du jo ikke noe mer hvis det er lukket rett, svarte Heger.

Cappelen ville også i går vente med å diskutere noe han kalte «litt monkey business».

– Nei, Cappelen, det er ikke noe siden. Nå får du endelig et konkret spørsmål. Det blir ikke lukket rett for at du skal fortelle om et pyramidespill, sa Heger.

Da hadde han også advart Cappelen om at det ikke var aktuelt med noe «dealing og wheeling».

– Hadde millioner gjemt i bilen

Oversikt over hasjtypene som ble beslaglagt på Svinesund i 2012. Foto: NRK / NRK

Cappelen har i dag forklart seg om flere hasjinnførsler og beslag. Ifølge Cappelen har leveransene hans bare blitt stanset og beslaglagt tre ganger.

Han hadde leverandører i Danmark, Nederland og Spania, og aktor Lars Erik Alfheim har dokumentert en rekke dagsturer til København og Amsterdam.

Cappelen sier han måtte reise dit for å få beskjeder eller gjøre avtaler. Han sier han også kjørte noen ganger, for turens skyld.

– Men noen ganger har jeg tatt med penger selv også. Da har det kanskje vært et par millioner pakket inn i bilen, i dashbordet, eller under setet. Det har jeg gjort mange ganger.

Cappelen har også gått konkret gjennom et beslag og de ulike hasjtypene han importerte.

Han forklarte blant annet at en SMS som lød «Grete-Beate fyller 79 i dag, gratulerer» betød at hasjtypen GB kostet 79.000 kroner kiloen. En «Peter Gabriel-CD», og «Messi» var også hasjtyper, mens «Donald-blader» var penger.

– Jensen fikk penger regelmessig

Eirik Jensen ristet på hodet og noterte under deler av Cappelens forklaring. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Cappelen hevder det var kontinuerlig kontakt mellom ham og Eirik Jensen, selv om Spesialenheten ikke har funnet kommunikasjon mellom dem i enkelte perioder.

– Vi har hatt jevnlig kontakt i alle år. Det er vanskelig å gå i detalj på det nå, men vi møttes hele tiden. Han har fått penger av meg regelmessig, sier Cappelen.

Cappelen fikk en tekstmelding av Jensen mens Cappelen var i Geneve. Jensen var på kontoret, og spurte om «når det blir gravestart».

– Gravestart er hasj. Han begynner å bli utålmodig, selv om jeg har sagt at det kommer til å ta noen uker. Jeg gir beskjed om at det blir senere i uken. Han skriver «trodde det skulle være arbeidsmøte i dag, Ikke enkelt». Det er vel fordi han er utålmodig, sa Cappelen.

Når Cappelen skriver at «byggingen er utsatt», hevder han det handler om en utsatt hasjleveranse. Jensen nekter for å ha gitt eller mottatt informasjon om narkotikainnførsel.