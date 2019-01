Dommer: – Lagretten bør spørre seg hvorfor politimannen Jensen opptrådte på den måten

I desember 2013 kulminerte etterforskningen av Gjermund Cappelen med at politiet fingerte et innbrudd i ett av narkoligaens lagre natt til 18. desember 2013.

Fra en garasje disponert av den såkalte rørleggeren i nettverket i Sørkedalsveien i Oslo tok politiet over 100 kilo hasj. Rørleggeren tok raskt kontakt med Gjermund Cappelen, som umiddelbart ringte Eirik Jensen.

Dagen etter innbruddet ble spanere vitne til at Cappelen møtte Jensen ved en Kiwi-butikk på Grønlandsleiret, bare et steinkast unna politihuset på Grønland.

LURT? Bilder fra tyveriets fingerte tyveri av hasj fra Cappelen.

Forklarte seg om sms

Jensen er i retten blitt presset om hva han foretok seg etter dette innbruddet.

I tiden etter pågripelsen av Cappelen, sendte Jensen flere meldinger til Cappelen. I en av meldingene, sendt 20. desember, heter det:

«Kunne ikke du få sjekket hans vare- og deleutvalg via en som har hatt motorras. Du vet jo om det er originaldeler når du ser dem».

Cappelen har forklart at de mistenkte en bestemt person.

I retten fortalte Jensen at Cappelen bare hadde fortalt at det var en bekjent som hadde blitt utsatt for innbrudd. Han hevdet tekstmeldingen var et ledd i informasjonsinnhentingen Cappelen bidro med.

– Det er inngangen vi trenger for å gå videre med NN. Han har pekt på NN som en mulig tyv, og at det er et større kvantum (100 kilo hasj). Min intensjon er ikke å ta stoffet og levere til Cappelen, men å avsløre NN. Da kunne saken bli mye enklere, sa Jensen da dette var tema i retten 25. oktober.

– Hva skulle han gjøre hvis han fikk se varene? spurte Jan-Egil Presthus fra Spesialenheten.

– Melde fra til meg. Jeg manglet informasjon. Dette er en oppskrift på å få informasjon videre, svarte Jensen.

SNAKKER TIL JURYEN: Lagdommer Kristel Heyerdahl under rettsbelæringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Jensen varslet ikke politiet om det de trodde var tyveri av store mengder hasj. Dette trekker dommeren fram i rettsbelæringen.

Kastet telefon

Heyerdahl leser flere av meldingene Cappelen og Jensen sendte til hverandre etter beslaget, og understreker at partene ikke er enige om betydningen.

Heyerdahl ber juryen se på at Jensen ikke varslet sine ledere, og at han kvittet seg med telefonen han hadde kontakt med Cappelen på.

– Lagretten bør spørre seg hvorfor politimannen Jensen opptrådte på den måten han gjorde, sier Heyerdahl.

Omstridte meldinger

Hun leste også opp en rekke meldinger som hun ber juryen vurdere. Meldinger om blant annet «gravearbeid på tomta» og «fine forhold i skogen» og «kontoret et tynt bemannet»

Her har Cappelen og Jensen ulike forklaringer. Jensen har sagt at det er reelle meldinger og meldinger om informantvirksomheten. Cappelen sier dette gjelder hasjinnførsler og meldinger om når det er trygt å smugle hasj.

Hun viste også til den mye omtalte e-posten 29. januar 2012 om flammesikrede plater. En melding Jensen har hatt ulike forklaringer på.

«Måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke ... ble derfor litt stress i opplegget mitt videre ... Håper vi kan prates i slutten av uka, hvis du er på beina».

– Lagretten bør vurdere om dette gjelder et pengeoppgjør mellom Jensen og Cappelen eller om dere ikke kan utelukke at det har et annet innhold, sier Heyerdahl.

Meldingen har vært gjenstand for omfattende bevisførsel og prosedyre.

– Jeg finner ikke grunn til å gjengi det her, utover å påpeke at dette er en melding som lagretten nøye bør vurdere betydningen av, sier Heyerdahl.