Dommer skal bli gratis tilgjengelig for alle

De fire regjeringspartiene ble i justiskomiteen på Stortinget tirsdag kveld enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelig for alle, skriver Aftenposten.

– I Norge er alle lover åpne for alle. Men dommer er også en veldig viktig rettskilde. For å vite hva som er rett og galt, må vi vite hvilke dommer som er avsagt, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich for Høyre i en uttalelse til NTB.

I første omgang skal det gjelde alle dommer i norske tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. Det vil også omfatte andre rettsavgjørelser som kjennelser og andre beslutninger og vedtak.

Aftenposten skriver at Domstoladministrasjonen får i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal finne ut hvilke tekniske og reguleringsmessige detaljer som må endres, samt økonomiske rammer, for at tjenesten skal kunne lanseres.

Prosjektet er bevilget 1,5 millioner kroner. Det vil dekke arbeidsgruppens oppgaver, og det resterende beløpet skal gå til selve gjennomføringen. Oppstart vil dermed forhåpentlig være i løpet av våren eller sommeren neste år, sier Frølich til avisen.

