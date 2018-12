Dødsvold-saken i Larvik: Kvinne (52) døde av hjerneblødning

Den rettsmedisinske undersøkelsen viser hjerneblødning forenlig med fall, får NRK opplyst.

2. desember i år døde en 52 år gammel kvinne fra Larvik. Rundt to uker tidligere var hun innom politiet for å anmelde en voldshendelse som skal ha skjedd noen dager i forveien.

Avdøde og siktede var ikke i familie, men tilhørte et rusmiljø i byen. De to kvinnene bodde også i nærheten av hverandre. Onsdag ble kvinnen i 30-årene pågrepet, siktet og i dag varetektsfengslet i fire uker i Tønsberg tingrett.

– Hun er siktet for å ha påført en annen kvinne skader med den følge at hun en del dager senere døde av disse skadene, sier krimsjef ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, til NRK.

Det er gjort flere vitneavhør og rettsmøtet varte i tre timer.

FORSVARER: Kvinnens advokat Jon Anders Hasle. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Grunnen til at rettsmøtet tok lang tid er at det er mye mer uklart enn slik det fremstilles i media, sier kvinnens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.

Peker på andre datoer og årsaker

Siktede anker fengslingskjennelsen på fire uker, og forsvareren er svært kritisk til opplysningene politiet har gått ut med så tidlig i saken:

– Det er jo høyst tvilsomt om det er en ulykke eller om det er noe kriminelt. Vi har noen obduksjonsrapporter og medisinske rapporter som snakker om helt andre datoer i forhold til eventuelt årsak, sier Hasle.

Klienten mener hun er helt uskyldig:

– Hun stiller seg uforstående til anklagene, og det har hun gjort da hun ble avhørt og også i retten i dag, sier forsvareren.

Forsvareren mener det blir fremstilt som at det er veldig klart for politiet hva som skal ha skjedd, og det reagerer han på.

– Det er veldig uklart hva som har skjedd og hvem som eventuelt skal ha noe med et fall å gjøre, om det skal ha skjedd et fall eller om det skal ha skjedd andre fall. Dette er veldig uklart og det er mye mer informasjon som kommer frem i saken enn det som blir fremlagt av politiet, sier forsvareren.

Rettsmedisinsk undersøkelse tyder på fall

Han synes det er uvanlig mye som kommer ut så tidlig i en etterforskning når bevisene spriker i alle retninger.

Den rettsmedisinske undersøkelsen viser hjerneblødning som er forenlig med fall, etter det NRK får opplyst.

KRIMSJEF: Knut Vidar Vittersø er kriminalsjef i Larvik. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det hun skal ha gjort er å ha dyttet henne på en eller annen måte over et rekkverk i annen etasje fra en leilighet slik at avdøde falt ned en etasje og skadet seg, sier krimsjef Vittersø.

Det var denne hendelsen den 52 år gamle kvinnen selv anmeldte til politiet.

– Da hadde hun smerter i hofte og lår, og så har hun i ettertid fått en del smerter i hodet. Hun ble innlagt på sykehus og døde av det som ser ut til å være en senskade etter hjerneblødning, sier Vittersø.