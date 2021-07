Dødstallene stiger i Tyskland - 700 evakuert etter meldinger om demningsbrist

Totalt er nå 153 døde i Europa som følge av flommen, ifølge AFP. I Tyskland er dødstallet nå 133.

Dødstallet etter flommen i Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har steget til minst 90, skriver Welt.

Politiet sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere.

Samtidig har politiet fått melding om 618 skadde i distriktet. Mange personer er fortsatt savnet to dager etter at ekstremt regn førte til flom.

I Ahrweiler-distriktet var om lag 1.300 mennesker ikke gjort rede for torsdag, men det skyldes til dels at mobilnettet er nede og at det dermed er vanskelig å få kontakt med folk.

Meldinger om demningsbrist

I Heinsberg-distriktet vest i Nordrhein-Westfalen har det kommet meldinger om demningsbrist langs elven Rur, melder distriktsregjeringen i Kôln på Twitter.

Redningsarbeidere har begynt å evakuere 700 innbyggere fra landsbyen Wassenberg, skriver Welt. Tusenvis er evakuert på grunn av farer for demningbrister i byene langs flere elver i Tyskland.

Byen ligger langs elven Rur nær grensen til Nederland.

Myndigheten frykter at flere dammer kan briste og følger situasjonen ved reservoarene i regionen nøye. Flere sluser er åpnet for å lette trykket på demningene.

Over 360 er skadd etter flommen i Tyskland og Belgia. De voldsomme vannmassene har ført til enorme ødeleggelser, og situasjonen er uoversiktlig mange steder.

I tillegg er deler av Frankrike, Luxembourg og Nederland også hardt rammet av det voldsomme regnet som har forårsaket ekstreme oversvømmelser i historiske byer og landskaper i Vest-Europa de siste dagene.

I Tyskland og Belgia er flere hundre savnet. Redningsarbeidere, inkludert brannfolk, politibetjenter og soldater, jobber på spreng.