Dødstalet i New Zealand oppjustert

Saka vert oppdatert.

Nyheitsbyrået AFP skriv at politiet på New Zealand har oppjustert talet drepne etter fredagens terrorangrep i to moskéar i landet, frå 49 til 50.

Etter åtaka vart den antekne gjerningsmannen Brenton Tarrant og to andre personar arrestert med skytevåpen på seg. Politiet har nå konkludert med at dei to ikkje var direkte involverte i angrepa.

Den eine av dei to er lauslaten, mens den andre er sikta for brot på landets våpenlova, seier politikommisjonær Mike Bush på ein pressekonferanse.

– Akkurat no er berre ein person sikta i forbindelse med desse åtaka, seier ein talsperson for politiet.

Al Jazeera skriv at 36 menneske framleis blir behandla for skader dei pådrog seg i åtaket. Identiteta til 15 av dei omkomne er bekrefta. Desse skal vere frå land som Egypt, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan og Indonesia.