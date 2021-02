Dødsdømt norsk statsborger kan bli skutt i løpet av få dager i Somaliland

Hayd kan bli skutt i løpet av de neste dagene, skriver Dagbladet. Hayd ble i november dømt til døden for drap ved å sprøyte gift på offeret. Hayd har sagt at han brukte pepperspray.

– Saad Jirde Hayd ble ved 5-tiden i dag morges dratt ut av cella i fengselet, og ført til rettslokalet i Hargeisa sentrum. Der, uten forsvarere til stede, ble han dømt til døden. Forsvarerne hadde fått opplyst feil tidspunkt for domsavsigelse av lagmannsretten, sier bistandsadvokat Farid Bouras.

Dommen er rettskraftig etter islamsk sharialov og loven i Somaliland, sier Bouras.

Saad Jirde Hayd ble dømt for døden i november i Somlaliland.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NTB at beskjeden er nedslående, og at de vil forsikre seg om at han får mulighet til å anke.

– Dødsdommen mot den norske statsborgeren ble opprettholdt. Vi fordømmer all bruk av dødsstraff. Vi følger saken tett og fortsetter å jobbe for fullt gjennom både politiske og diplomatiske kanaler, sier Søreide.

Ankebehandlingen av saken startet forrige måned. Hayd kom til Norge som flyktning i 1995.

