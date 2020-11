Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Danmark ble det oppdaget en mutert form av koronaviruset i mink. Derfor bestemte statsministeren at alle minker skulle avlives.

Minkene ble gravd ned ved militærets treningsområde ved Holstebro en meter ned i jorda. Men gasser gjør at minkene har trengt gjennom bakken.

Dette bekreftes av Rigspolitiet, som leder Den Nationale Operative Stab, til DR. De har ansvaret for minknedgravingen.

En kombinasjon av for lett jord og veldig mange døde dyr skaper utfordringer for danske myndigheter. Foto: Anders Davidsen - DR Midt & Vest

– Det kan dannes noen gasser som får det hele til å utvide seg litt. På den måten blir de i verste fall presset ut av bakken, sier Thomas Kristensen, pressevakt i Rigspolitiet til DR.

Senest natt til mandag ble døde minker skjøvet opp gjennom bakken.

– Det er en naturlig prosess, som vi har prøvd å ta hensyn til ved å legge mer jord på toppen, forklarer Thomas Kristensen.

Utfordringen er at den sandholdige jorden i området er for lett. Samtidig har ikke myndighetene erfaring med å begrave et så stort antall dyr.

Smitterisikoen fra de døde dyrene er liten, men det kan fortsatt være bakterier i pelsen.

Her ble minker gravd ned 9. november ved militærets treningsområde på Holstebro. Nå er de på vei opp fra jorda på grunn av gasser som presser de opp. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Mener mutasjonen er utryddet

Tidligere i november stengte Danmark ned sju kommuner etter at mutasjonen av koronaviruset spredte seg fra mink til mennesker.

Den danske regjeringen bestemte at 15 millioner minker skulle avlives. I ettertid har matvareminister Mogens Jensen beklaget. Det finnes ikke hjemmel i loven for et slikt vedtak.

19. november sa regjeringen at koronamutasjonen kan være utryddet.

– Det er ikke påvist flere tilfeller av minkvarianten med klynge 5 siden 15. september, og det er derfor Statens Serums Insitut vurderer at denne varianten mest sannsynlig er utryddet, skriver helsemyndighetene i en pressemelding.

Mister livsgrunnlaget

Danske politikere diskuterer nå hvordan pelsbøndene, som har mistet livsgrunnlaget sitt, skal få erstatning. De er enige om at bøndene skal få en kompensasjon.

Danske bønder har protestert mot beslutningen om å ta livet av all mink i landet. Myndighetene har senere beklaget fordi det ikke finnes hjemmel i loven for en slik beslutning. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

På gården til Peter Hindbo i Jorderup ved Kolding sør på Jylland har flere tusen minker blitt avlivet.

– Det har vært en fullstendig kaotisk prosess. Dette er vårt livsverk. Det er bare så vondt å se det hele falle til jorden. Teppet blir revet vekk under oss, sier Peter Hindbo.

Les mer om Peter Hindbo: Her gasser de i hjel tusenvis av mink

Ingen minksmitte i Norge

Ifølge Mattilsynet og Veterinærinstituttet er det ikke mistanke om koronasmitte blant norsk mink.

Årsaken er blant annet at det er færre minkfarmer i Norge, forklarer veterinær Hannah J. Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Hun har fagansvar for sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr.

– I Danmark har de et sted mellom 1.100 og 1.200 minkfarmer, og de er større enn det våre er. Det betyr at det er flere mennesker som jobber der, og det er i første omgang smitte fra menneske til mink som er den viktigste smittekilden inn i farmene, sier Jørgensen til NTB.

Til sammenligning har Norge rundt 40 minkfarmer, ifølge Jørgensen.

– Det betyr at det er færre mennesker som er i kontakt med mink. Det er antakeligvis de viktigste forskjellene, sier hun.