Død hund med tydelige skader dumpet på gravlund

– Vi kan ikke si hvilken rase det er, selv om lokalavisene omtaler det som en kamphund, sier politiadvokat Christian Ytterbø til NRK.

Det var lokalavisa Porsgrunns Dagblad som først omtalte saken.

Ytterbø sier at han ikke er kjent med at det skal være et kamphundmiljø i Bamble.

Brudd på dyrevelferdsloven

De tydelige skadene på hunden gjør at den vil bli sendt videre til obduksjon så snart politiet har kapasitet til det. Saken blir etterforsket som brudd på dyrevelferdsloven. Er hunden chippet vil politiet også kunne finne eieren.

KAN IKKE BEKREFTE RASEN: Politiadvokat Christian Ytterbø i Sør Øst politidistrikt, sier de ikke kan bekrefte hvilken rase det er snakk om før hunden har blitt nærmere undersøkt. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det kan være mange årsaker til at hunden har de skadene den har. Det kan være snakk om en kamphund, det kan være noen som har tatt livet av en annens hund eller det kan være eieren som har avlivet den selv. Funnet er så unormalt at det gir grunn til videre undersøkelser, sier politiadvokat Ytterbø.

Fant hunden på Eik Gravlund

Det var en ansatt ved Eik Gravlund i Bamble som fant plastsekken med den døde hunden foran driftsbygningen til gravlunden mandag. Deretter ble politiet kontaktet.

– Vi tror noen har flyttet hunden dit, vi vet at det ikke lå noen hund der forrige uke, forteller Jorunn Werswick som er konstituert kirkeverge i Bamble kirkelige fellesråd til NRK.

Politiet skal ha fått tips om den døde hunden allerede 1. januar, og da skal den ha ligget i et område rundt gravlunden. Politiet hentet ikke hunden før tirsdag denne uken etter at kirkevergen i Bamble meldte fra om funnet.

SKADER: Hunden som ble funnet hadde tydelige skader Foto: Privat

– Ligner på kamphund

Torstein Dahl som er leder for Viltnemnda i Bamble ble kontaktet i forbindelse med funnet, selv om det ikke er en sak for Viltnemnda.

Han har sett den døde hunden, og mener den ligner på en typisk kamphund.

– Jeg kan ikke slå fast hva slags hund dette er, selv om jeg har sett den. Men at det er en typisk kamphund er helt klart, sier viltnemndleder i Bamble, Torstein Dahl til PD.

FUNNET I PLASTSEKK: Hunden har tydelige skader som politiet vil undersøke nærmere. Foto: Politiet Sør Øst

Forbudte hunderaser i Norge

Det er seks hunderaser som regnes som farlige i Norge, og som det er forbud mot å eie eller avle.

Det gjelder også blandinger der en eller flere av rasene er med, uansett blandingsforhold, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider. Disse rasene er:

Pitbullterrier

Amerikansk staffordshire terrier

Fila brasileiro

Toso inu

Dogo argentino

Tsjekkoslovakisk ulvehund

Fere lovlige hunder kan derimot ligne på disse hunderasene, for eksempel amerikansk bulldogg og Bullmastiff.

