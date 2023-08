Fem dager før jul ble den nye naturavtalen under FNs biomangfoldkonvensjon klubbet igjennom. Regjeringen var rask med å utbasunere sin entusiasme, med teksten: «Norge har hatt en sentral rolle i forhandlingene, som pådriver for en ambisiøs avtale (…).»

Ikke bare skal 30 prosent av verdens natur bevares. Vi skal også restaurere 30 prosent av den ødelagte naturen.

– Det er ambisiøse og viktige mål, men utgangspunktet er litt som å vedta full barnehagedekning, uten å vite hvor mange barn vi har og uten å vite hvordan man bygger en barnehage, sier Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

MONTREAL: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og forhandlingsleder Gaute Voigt-Hanssen applauderte da avtalen på naturtoppmøtet i Montreal ble vedtatt. Foto: Kari Asheim / KLD

30 prosent av hva?

Naturrestaurering bidrar til å beskytte biomangfold og redusere karbonutslipp.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) vil vi ikke nå klimamålene uten å ta bedre vare på naturen.

Og ifølge Det internasjonale naturpanelet (IPBES) vil restaurering av ødelagte økosystemer belønne oss tidobbelt av dét restaureringen koster. EU har beregnet gevinsten til å være opp mot 40 ganger større.

Det høres ut som en no-brainer at 30 prosent-målet også bør gjelde for Norge. Men er det ikke. Dette er grunnen:

– Vi mangler oversikt over hvilken natur som bør restaureres. Vi har ikke noe system for å vurdere biologiske tilstand på en fin nok skala til å identifisere restaurerbare arealer. Vi har heller ikke oversikt over hvor mye som allerede er restaurert.

Det sier restaureringsøkolog i NINA, Astrid Brekke Skrindo.

Veier på skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell ble fjernet da området ble restaurert tilbake til naturlig tilstand igjen.

Det er ingen enkel oppgave. For hvordan måler man egentlig naturen, med all dens intrikate kompleksiteter, arter og sammenkoblinger som spenner over både tid og rom?

– Utfordringen er skremmende, men bør ikke frita oss fra å lete etter svar, mener Skrindo.

Den rettighetsløse naturen

Mye ødelagt natur er på privat grunn. Hvem har da ansvaret og hvem skal betale for oppryddingen?

Steel i Sabima sammenligner vilkårene for norsk natur med det å brase inn i et hus, knuse inventar og banke opp beboerne.

– Lignende oppførsel i naturen er både lovlig og kostnadsfri. Selv om det rammer oss alle. Også når det skjer på privat grunn. Biomangfold, karbonlagring, pollinering, rensing av vann og luft, og flomregulering går tapt, sier Steel.

Loven tillater myndighetene å beslaglegge privat eiendom til «naturvernformål». NRK har forsøkt å finne eksempler på at loven er brukt slik, men har ikke funnet noen.

Norske myndigheter eskproprierer altså natur stort sett kun for å bygge den ned, ikke for å reparere den.

EU med ny lov på trappene

EU parlamentet vedtok nylig en ny lov. Den forplikter landene juridisk til å restaurere 20 prosent av skada vann- og landområder innen 2030. Manglende oppfølging vil straffe seg. Det er ennå ikke klart om loven også skal gjelde Norge.

– Når EU leverer ambisiøs naturpolitikk på et sølvfat må regjeringen allerede nå bekrefte at de vil slutte seg til, mener MDG-leder Arild Hermstad.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier loven, om den blir implementert i EU, vil være relevant for Norge. Selv om naturvern som sådan ikke er relevant for EØS-avtalen.

– Siden Norge er tett koplet på EUs grønne giv, og loven blir en del av den, vil mye av dette også være relevant for oss. Uansett så skal både Norge og EU gjennomføre FN-avtalen på hjemmebane.

Ønsker seg «Ny natur»

I Sabima mener Steel at regjeringen burde opprette en dedikert organisasjon til restaurering av natur.

– Den forrige regjeringen etablerte selskapet Nye veier for å få fart på veibyggingen. Siden starten er det bevilget 6 milliarder kroner til selskapet årlig. Hvis regjeringen tok natur like seriøst som veier, så burde de opprette Ny natur.

Klimaministeren svarer at regjeringen har bevilget 25 millioner kroner til naturrestaurering i 2023.

KJEMPER FOR NATUREN: Christian Steel er generalsekretær i Sabima. Han mener regjeringen burde tatt naturen like seriøst som de tar veibygging. Foto: Privat / Privat

– Vi har økt bevilgningene til naturrestaurering og en rekke restaureringstiltak utredes nå, for eksempel knyttet til Oslofjorden.

Regjeringen jobber med en Stortingsmelding om oppfølging av naturavtalen. Den skal legges frem neste år.

I tillegg utarbeides et norsk naturregnskap, med oversikt over norsk natur og naturtyper og «menyer av tiltak» for disse.

Steels respons er at det med dagens bevilgningsnivå vil ta mange hundre år å nå målet, som ifølge FN-avtalen skal nås innen sju år.