Dobbelt så mange vaksinerer seg mot rabies

Det var 6. mai i år at 24 år gamle Birgitte Kallestad fra Førde døde av rabies etter at hun ble bitt av en valp på Filippinene.

Kallestad var ikke vaksinert for virussykdommen og ble syk en tid etter at hun kom tilbake til Norge. Da helsevesenet endelig fant ut hva som var galt, var det allerede for sent.

Saken har skapt stor oppmerksomhet og trolig gjort folk mer bevisst på virussykdommen, viser ferske tall som er hentet fra Farmastat.

Hittil i 2019 er det solgt flere rabiesvaksiner fra grossist enn i hele 2018. I fjor ble det solgt 13.680 doser, mens tallet så langt i år er på 14.394 doser.

– Dødsfallet gav mye oppmerksomhet rundt sykdommen rabies og viktigheten av å beskytte seg før man reiser til områder der rabies er utbredt. Dødsfallet har trolig også gjort folk mer bevisst på å ta kontakt med helsevesenet dersom de blir bitt, sier lege Niemi Eide fra FHI.

Fakta om rabies Ekspandér faktaboks Rabies er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen kalles også hundegalskap.

Rabies forekommer i ville dyr, f.eks. rev og flaggermus, og viruset kan spres til husdyr og mennesker.

En variant av rabies kan overføres til mennesker ved kontakt med flaggermus.

Rabies ble siste gang påvist hos mennesker i Norge etter innenlandssmitte i 1815 og hos dyr (fastlandet) i 1826.

Viruset ble påvist hos polarrev på Svalbard i 1980, med nye utbrudd i 2011 og 2012.

I 2013 ble det påvist rabies i 26 flaggermus i Europa (Tyskland, Polen, Nederland, Frankrike, Spania og Ukraina). Det er fire bekreftede tilfeller av rabies i Europa hos mennesker som har blitt smittet gjennom bitt av flaggermus.

Sykdommen har alltid dødelig utgang etter at symptomene kommer, vanligvis etter 2-7 dager. Sykdommen kan ha inkubasjonstid opp til et år eller mer.

Sykdommen kan forebygges med vaksine på forhånd, eller vaksine og behandling kort tid etter smitten er overført.

Personer som ikke er vaksinert på forhånd, men får overfladiske bitt som ikke trenger gjennom huden, må umiddelbart rengjøre sår og få vaksine omgående.

Dersom bitt eller klor går gjennom huden og gir blødning, må man i tillegg få immunglobulin. Kilde: Folkehelseinstituttet

Til tross for at det er over to måneder siden dødsfallet, øker antall henvendelser, forteller hun.

– Vi får fortsatt flere henvendelser enn tidligere, både før og etter reise. Rabies er en sykdom som har en god behandling dersom man starter rett etter man blir smittet, så det at folk er mer bevisste, er positivt.

– Vi anbefaler alle som skal reise til steder der rabies er utbredt og der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, å vaksinere seg, sier Eide.

I mange land kan dyr føre med seg rabiessmitte. Dersom du blir bitt av hund i et land der rabies er utbredt, bør du oppsøke øyeblikkelig legehjelp. Foto: Aizar Raldes / AFP

– Skapt unødvendig mye frykt

Også lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken forteller at de har hatt en voldsom økning i antall henvendelser.

– Før hadde vi kanskje én henvendelse i måneden. Nå har vi hatt rundt 30 henvendelser på litt over to måneder.

Han mener imidlertid at det er andre ting man bør frykte mer enn rabies når man er ute på reise.

– Det er veldig få som dør av infeksjoner man kan vaksinere seg mot. Det folk dør av, er trafikkulykker og drukning. Rabies og andre sykdommer utgjør bare en liten del av risikoen man utsetter seg for på reiser, sier han.