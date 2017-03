– Jeg tror en privat videregående kan tilby meg mye flinkere lærere, og elever som – sånne som meg, da – har valgt å gå her. Det at man har valgt å gå her fører til at man har lyst å lære, sier Filip Strømstad om hvorfor han valgte Oslo Private Gymnasium.

Stadig flere velger som Filip viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

i 2001 valgte 8300 elever privat videregående

i 2016 valgte over 16.400 elever privat videregående

Flest velger privat i Hordaland

Mens offentlige videregående skoler har begrenset inntaksområde, kan private videregående ta imot elever fra hele landet.

På landsbasis går rundt 8 prosent i en privat videregående, men det er store forskjeller mellom fylkene.

I Finnmark er det bare litt over to prosent som velger privat, mens andelen i Hordaland er over 14 prosent.

– Arbeiderpartiet er bekymret for den økninga vi ser i antall elever som går i private videregående skoler. Vi synes det er viktig at vi har et supplement til den offentlige skolen, men flere steder i Norge ser vi at det kan være en utfordring for det offentlige skoletilbudet, sier Martin Henriksen (Ap).

BEKYMRET: Martin Henriksen (Ap) er redd for at økninga i antall elever som velger privat videregående kan true det offentlige tilbudet, særlig i distriktene. Foto: Arild Moe / NRK

I forslag til nytt partiprogram foreslår Ap å «Gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget av private skoler av hensyn til det totale skoletilbudet»

– Vi vet at privatskoler stort sett opprettes i de største byene. Det betyr at det offentlige kanskje må legge ned skoleplasser i distriktene. Det betyr lengre reisevei og dårligere tilbud til de som bor i distriktene, sier Henriksen.

En privatskole kan gå konkurs, og da er det det offentlige som må ta over. Martin Henriksen (Ap)

– Autoritært å la kommunestyret nekte

Selv om antall elever i private videregående skoler har doblet seg på 15 år, har andelen ligget stabilt på rundt 8 prosent siden 2012.

Henrik Asheim (H) synes ikke noe om å la kommunen eller fylkeskommunen få muligheten til å sette ned foten.

– Det er i dag lettere å stoppe en skole basert på at den truer skolestrukturen. Men å si at et kommunestyre bare automatisk ved veto kan nekte noen å starte en alternativ skole. Det mener jeg faktisk er litt autoritært.

FOLK MÅ FÅ VELGE: Henrik Asheim (H) sier Ap må godta at flere ønsker å gå på privat videregående skole, og viser til at andelen elever som velger privat økte under Aps regjeringstid. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han er heller ikke bekymret for at flere velger private videregående.

– Økningen skjedde faktisk under deres (Aps) regjeringstid, og det tror jeg ikke er fordi de på død og liv ville det. Jeg tror flere har sett muligheten for å starte alternativer og ønsket alternativer. Det kan godt provosere Ap, men innbyggerne må faktisk få velge det de ønsker selv, avslutter Asheim.