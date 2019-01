Dobbel tvillingmor Kristin Skogen Lund gir støtte til forbudet mot fosterreduksjon

I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram torsdag, fjerner regjeringen åpningen for abort for en eller flere friske flerlinger (kalt fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort.

Dermed må kvinner som ønsker å få utført en fosterreduksjon heretter forklare seg for en abortnemnd.

Forbudet blir regnet som en seier for KrF, men har også blitt kritisert.

Lørdag la Skogen Lund ut en tweet som må forstås som at hun støtter endringen i den nye regjeringsplattformen. Saken ble først omtalt i Dagens Næringsliv.

Datteren skrev innlegg

Skogen Lund er selv mor til to tvillingpar på 16 og 19 år.

I innlegget på Twitter lenker hun til et innlegg datteren, Solaia Skogen Lund har skrevet, som ble publisert på Aftenpostens ungdomssider Si ;D i sommer.

I innlegget understreker Solaia Skogen Lund at hun er for fri abort, men at å fjerne et av flere fostre blir noe helt annet:

«Når man er gravid med et foster og velger å fjerne det, velger man å ikke få et barn. Når man derimot fjerner et av flere fostre, må et barn vokse opp med konsekvensen av det valget og går glipp av en livslang bestevenn man var ment å ha.», heter det i innlegget.

– Jeg har sagt det jeg trenger om den saken, sier Kristin Skogen Lund til NRK søndag kveld.

– Men hva er grunnen til at du deler innlegget lenge etter at det ble skrevet?

– Det er fordi debatten har aktualisert seg på nytt. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Til Dagens Næringsliv understreker Skogen Lund at hun uttaler seg som privatperson i twittermeldingen.

Skogen Lund gikk nylig fra stillingen som direktør i NHO for å bli ny konsernsjef i Schibsted som eier både VG og Aftenposten.

Åtte fosterreduksjoner i fjor

I fjor ble det utført åtte selvbestemte fosterreduksjoner på friske tvillinger ved St. Olavs hospital.

Til sammenligning fødes det nesten 1000 tvillinger i Norge hvert år.

Før endringer kan gjøres i abortloven, må saken opp for Stortinget. Det sier både Ap-leder Jonas Gahr Støre og helseminister Bent Høie fra Høyre.