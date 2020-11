DNV får ikke innsyn i spion-dokument

I midten av august ble en ansatt i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, pågrepet av PST og siktet for grov avsløring av statshemmeligheter og grov korrupsjon. PST mener han har delt informasjon med en russisk etterretningsoffiser.

Det verdensomspennende selskapet har nå gått rettens vei for å få innsyn i klausulerte dokumenter fra PSTs etterforskning, men de fikk ikke medhold i Oslo tingrett.

DNV GL mener innsyn i saken er viktig for å «opprettholde relasjonen til selskapets kunder og verne om selskapets omdømme», står det i avgjørelsen fra tingretten.

PST: «Vil kunne skade etterforskningen»

NRK har vært i kontakt med DNV GLs advokat, Berit Reiss-Andersen, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

I avgjørelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at enkelte kunder har kommet med kritiske kommentarer til at selskapet ikke har evnet å forhindre mulige lekkasjer. Det kommer også frem at selskapet nå gjennomfører en omfattende intern kontroll for å finne ut hvilke kunder som er berørt.

Dokumentene DNV GL vil ha innsyn i inneholder opplysninger om selskapet som kan ha vært tema i møte med den russiske etterretningsoffiseren. PST mener en utlevering vil skade etterforskningen, noe de argumenterte med i tingretten:

«En parallelletterforskning fra DNV GLs side opp mot de aktuelle selskaper, selv om det gjøres med de beste intensjoner, vil kunne skade etterforskningen».

Per Wiggo Richardsen er kommunikasjonsdirektør og pressetalsmann i DNV GL. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Det er ikke Reiss-Andersen enig i, ifølge rettsboken:

«Selskapet kan ikke unnlate å ha dialog med kunder som mener de kan være i faresonen for at det er deres opplysninger som har kommet på avveie».

Pressetalsmann i DNV GL, Per Wiggo Richardsen, skriver i en e-post til NRK at de forstår godt at kunder har blitt urolige og redde for at viktig informasjon kunne ha kommet på avveie.

– Vi har derfor hatt en aktiv og direkte dialog med våre kunder om denne saken. Kundene vi er i kontakt med uttrykker forståelse for situasjonen og setter pris på at vi gjør det vi kan for å svare på spørsmål de måtte ha, skriver Richardsen.

Anker avgjørelsen

Den spionsiktede mannen i 50-årene sitter i varetekt. Han var ansatt i selskapets olje- og gassavdeling. Han nekter straffskyld, men han har erkjent å ha mottatt penger for å gi informasjon.

I en fengslingskjennelse står det at mannen skal ha mottatt et «ikke ubetydelige kontantbeløp» for informasjonen han har gitt.

Oslo tingrett mener at det kan skade PSTs etterforskning dersom DNV GL får utlevert de klausulerte dokumentene.

Selskapet har anket avgjørelsen til lagmannsretten.

– DNV GL har hele tiden samarbeidet godt med PST, og fortsetter å bistå etterforskningen. Samtidig søker vi veiledning fra retten på fornærmedes rettigheter vedrørende tilgang til sakens dokumenter. Det er bakgrunnen for vår anke, skriver pressetalsmann Per Wiggo Richardsen i e-posten.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra PST.