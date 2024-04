DNB økte inntektene i første kvartal

Samla inntekter for DNB i første kvartal av 2024 endte på 20,4 milliarder kroner, sammenlignet med 20 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultatene er noe bedre enn det analytikerne ventet på forhånd.

Renteinntektene var på over 15,5 milliarder kroner.

- En sterkere start på året enn ventet styrker troen på at norsk økonomi er på vei mot en myk landing. Norge har lykkes med å holde folk i arbeid og samtidig få ned prisveksten på en kontrollert måte, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Hun sier at 2024 også ligger an til å bli et år med vekst i reallønningene og at det er gode nyheter.

I en pressemelding anslår DNB Markets at boligprisene vil øke med tre prosent i år og seks prosent neste år.

– Det er færre som trenger avdragsfrihet og utvidet løpetid enn på samme tid i fjor. Vi har også sett en sterk vekst i søknader om finansieringsbevis siden nyttår, og venter at den trenden vil fortsette, sier Braathen.

Konkurranse om boliglånskunder

Samtidig er konkurransen om boliglånskundene knallhard.

Konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen. Foto: Terje Pedersen / NTB

- Norske bankkunder er de mest aktive i Norden. Det skjerper oss til å levere for kunden hver dag og få fram de gode løsningene og rådene kundene får hos oss, som de ikke får hos andre, sier Braathen. Hun mener at konkurransen om boliglånskundene knallhard.

– Norske bankkunder er de mest aktive i Norden. Det skjerper oss til å levere for kunden hver dag og få fram de gode løsningene og rådene kundene får hos oss, som de ikke får hos andre, sier konsernsjefen.

DNB hevet boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng i desember – like etter at Norges Bank bestemte seg for å heve styringsrenta til 4,5 prosent.