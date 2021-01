DNB og Nordea kan bli nye eiere i Norwegian

Norwegian kjemper en kamp mot klokken for å få inn friske penger, mens pengekassen blir stadig tommere. Alle institusjonelle investorer har rømt fra Norwegian siden i fjor vinter. Småaksjonærene, som sitter igjen i selskapet, har ikke milliardene Norwegian trenger.

Torsdag ble det kjent at staten vil gå inn med friske penger i det kriserammede flyselskapet. Men da må også private investorer hoste opp milliarder (se faktaboks).

Norwegians redningsplan Ekspandér faktaboks Norwegian vil hente 4-5 milliarder i friske penger gjennom ulike emisjoner (salg av nye aksjer) samt ny hybridkapital (lån som på gitte vilkår kan gjøres om til aksjer).

NRK er kjent med at Norwegian har bedt staten med 1,5 milliard kroner i såkalt hybridkapital. Det er et lån som i selskapets regnskaper kan føres som egenkapital, og som gir staten en rett til å gjøre om lånet til aksjer om to år.

Om staten og næringsminister Iselin Nybø vil bidra med så mye er fortsatt uklart.

Norwegian skal slanke selskapet og fokusere på Norden samt til og fra Europa.

Satsingen på langdistanse legges ned og selskapet kvitter seg med flyene av typen Boeing 787 Dreamlinere.

Norwegians gjeld reduseres fra rundt 50 milliarder kroner til om lag 20 milliarder.

Antall fly reduseres fra rundt 140 til 50, med gradvis opptrapping til 70 i løpet av 2022, dersom markedet tilsier det.

Norwegian er også i dialog med den norske regjeringen om mulige kapitalinnskudd.

Under forutsetning av at planen går gjennom, kan «Nye Norwegian» være klart ved utgangen av mars 2021.

Norwegian er for tiden under konkursbeskyttelse i Irland og Norge. Det betyr at ingen kan slå selskapet konkurs mens gjeldsforhandlingene pågår.

Flere investorer NRK har snakket med, åpner døren for flyselskapet, etter at staten nå har sagt seg villig til å bidra.

KRISEMØTER: Norwegian og regjeringen har vært i en rekke møter for å finne en kriseløsning. På bildet er finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og administrerende direktør Jacob Schram (i midten) og næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Interessert i å være med på

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier til NRK at det at staten kommer inn øker sannsynligheten for at man får på plass et levedyktig flyselskap.

– Staten sier at de vil gå inn, men det forutsetter at man får inn nye eiere. Er dette noe som dere i Nordea vil være med på?

– Det endelige oppsettet er ikke klart, men slik det ser ut nå blir gjelden betydelig redusert. og selskapet vil fokusere på nærområdene der det tidligere har vist at det kan tjene penger. Så svaret er egentlig ja. Dette er noe som vi er interessert i å være med på, sier Næss.

ENDRINGER: Endringene Norwegian jobber med å få gjennom gjør at investeringsdirektør i Nordea Robert Næss anser Norwegian som en potensielt spennende investering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han sier at detaljene ikke er klarte og at Nordeas eventuelle inntreden som ny eier avhenger av hva som skjer med fordringene som leasingselskapene har på Norwegian.

– Men hvis ting går som man håper på så blir dette spennende og noe som vi kan tenke oss å være med på, sier han.

DNB: – Begynner å se interessant ut

Porteføljeforvalter Dag Hammer i DNB SMB sier til NRK at han er positiv til statens varslede inntreden i Norwegian.

DNB-fond har historisk vært en betydelig eier i selskapet, og var også med i aksjeutvidelsen i fjor vår – og var da på eiersiden en kort periode.

– Nå synes jeg det begynner å se interessant ut igjen. Det som man er avhengig av å tro på er at selskapet over tid kan tjene penger. Nå få man redusert gjeldsnivået kraftig, og fokuserer på det som de tidligere har vist evne til å tjene på – kortdistanseflyginger i Europa, sier Hammer.

Han sier at det å få ned gjelden til et bærekraftig nivå er helt kritisk fordi flybransjen er syklisk og preges av store oppturer og nedturer.

– Det kan absolutt ikke utelukkes at vi vil være med i en ny emisjon. Da må vi først se på betingelsene og mye er uavklart. Men det kan ikke utelukkes, sier han.

– Positive

Jan Petter Sissener i hedgefondet Sissener Canopus sier til NRK at også de vil regne på om hvorvidt de vil gå inn med friske penger i Norwegian.

FØLGER: Investor Jan Petter Sissener har uttalt seg kritisk til Norwegian en rekke ganger. Nå åpner han døren for at de kan være villig til å gå inn med penger i en rettet emisjon. Foto: Margret Helland / NRK

– Vi regner hele tiden. Men med en fornuftig forretningsplan og en fornuftig balanse er vi absolutt positive til å delta i en rettet emisjon, sier han.