DNB med transaksjonsproblem – kunder får ikke lønn og feriepenger

Fra mandag har DNB hatt problemer med å få utbetalt penger og gjennomført transaksjoner.

NRK har fått flere henvendelser fra bankkunder som opplever problemer med bankens tjenester.

Problemene skylde dataproblemer, ifølge banken.

Norges største bank DNB får mange klager for sine transaksjonsproblemer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Skandale

En av dem som er berørt av DNBs problemer er Petter Wingerei.

Han reagerer spesielt på at banken ikke har nødløsninger.

– Det er en skandale, de har tydeligvis ingen nødløsninger. Dette er Norges største bank, og så viser det seg at de ikke har noen nødløsning eller kriseprosedyre.

Wingerei viser til at brorparten av bedrifter, kommuner og lignende har nødløsninger og kriseplaner – Men ikke DNB.

– Det er skandalen her. Dette handler om folks penger, og folks penger er jo viktig. Det går greit for min del, men mange kan få alvorlige problemer som følger av dette.

Wingerei sier han ikke har fått noen form for informasjon fra banken.

– Jeg fikk vite om problemene via en venn da jeg sa jeg ikke hadde fått utbetalt feriepengene mandag.

Petter Wingerei er ikke fornøyd med DNBs håndtering av problemene. Foto: PRIVAT

Han kontaktet banken som tilbød kreditt.

– Mandag kveld hadde jeg penger på konto. Tirsdag morgen hadde jeg overtrekk uten at jeg kunne se noen transaksjoner. Jeg ringte DNB etter jeg hadde sjekka kontoen igjen tirsdag. De sa de kunne tilby midlertidig kreditt på 5.000 kroner.

Han godtok tilbudet, men angrer i ettertid på det på grunn av lån i andre banker som og må betales.

– Jeg skulle aldri ha takket ja. Jeg tenkte ikke på at jeg har mange faste trekk som boliglån, billån, og andre regninger som ikke var betalt. Jeg trengte penger til mat som alle andre, og da var det bedre enn ingenting.

Problemene fører til at mange av DNBs kunder ikke har fått utbetalt lønn og feriepenger. Foto: Kim Jansson / NRK

Wingerei mener kredittløsningen som DNB tilbyr ikke fungerer med mindre kundene først går inn og stopper alle betalinger som ligger til forfall

Han mener DNB må komme med noe annet enn unnskyldninger.

– Det er ikke godt nok. De får om så få folk inn til å utbetale alt manuelt, det har de penger nok til, sier Wingerei.

Rammer både private og bedrifter

– Problemet ligger i en fil med transaksjonsdata som vi har problemer med. Denne skulle vært kjørt igjennom våre systemer tidlig mandag, men det oppstår feil som gjør at transaksjonene ikke går igjennom. Problemene ser ut til å være isolert til kun mandagens transaksjoner, for tirsdagens overføringer ser ut til å ha gått uten problemer, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Dalsbø sier de har jobbet kontinuerlig med å rette feilen.

– Dessverre har vi enda ikke klart å finne en løsning.

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, sier banken jobber konstant for å løse problemene. Foto: DNB

Et betydelig antall kunder i DNB opplever at penger som skulle kommet på konto mandag fortsatt ikke er på plass.

Pågangen av kunder som har problemer er stor. Dalsbø ber kun de med akutte behov tar kontakt med banken.

– Vi har iverksatt tiltak for at kunder som er rammet av problemene kan få hjelp. De som har havnet i en vanskelig situasjon som følge av transaksjonsproblemene kan få hjelp til kreditt om de kontakter vårt kundesenter. Vi ber om at bare kunder som har akutt behov tar kontakt fordi vi akkurat nå har stor pågang på kundesenteret.

– Problemet rammer både bedrifts- og personkunder som skulle fått gjennomført transaksjoner som for eksempel betalinger, overføringer og lønn/feriepenger fra andre banker til DNB, sier Dalsbø.

Det er også problemer med Vipps. Transaksjoner via appen som har vært i helga kan også la vente på seg, det som en følgefeil av bankens problemer.

Mange kunder får ikke utbetalt lønn og feriepenger, DNB beklager på det sterkeste. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi beklager på det sterkeste til de som er rammet, og har full forståelse for at det kan skape vansker når pengene ikke kommer på konto slik de skal. DNB gjør alt vi kan for å rette opp i problemene slik at våre kunder kan få overført pengene så raskt som mulig.

Han sier bankens eksperter nå jobber parallelt med flere ulike løsninger, og en løsning på problemene skal være nært forestående.

– Vi har gode indikasjoner på at vi nærmer oss en løsning. Men vi vet samtidig at det er vanskelig å garantere eller spå når problemene er fikset. Derfor vil vi fortsette å holde kundene våre orientert om status på vår nettside og via sosiale medier. Hvis problemene vedvarer må vi vurdere også andre måter å varsle kundene på, sier Dalsbø.