DNB-kunder belastet dobbelt igjen – omfanget er stort

Banken bekrefter at problemene fortsetter torsdag morgen, og at omfanget er stort. Problemene kan knyttes til de samme feilene kunder opplevde onsdag.

Den tekniske feilen kan hos enkelte føre til at reservert beløp ikke blir slettet når pengene blir trukket, og at kundene får mindre disponibelt på konto enn de egentlig skulle ha.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø sier til NRK at DNB har flere kriseteam i sving for å løse problemet.

– Vi har jobbet gjennom natta. Alle mulige ressurser er i gang, sier han.

DNB beklager

På sosiale medier renner det inn reaksjoner fra frustrerte kunder. Dalsbø sier han forstår kundenes frustrasjon.

– Det er først og fremst beklagelig, sier Dalsbø. Han understreker at kundene ikke trenger å bekymre seg for pengene sine, men ønsker ikke å spekulere i når problemene vil være løst.

– Vi har alle mulige ressurser på saken, men i og med at dette er et problem som dukket opp på nytt, så skal jeg være varsom med lovnader. Vi jobber for fullt, og vi mener vi skal finne løsninger innen helgen. Noe eksakt tidspunkt kan vi ikke gi pr. nå, sier han til NRK.

Ventetid

Kommunikasjonsrådgiveren sier det er to løsninger tilgjengelig for dem som har minus på kortet på grunn av feilen og som har akutte problemer: Det er enten å bruke Mastercard eller å få utvidet kreditt via kundesenteret.

På grunn av stor pågang kan dette riktig nok ta lengre tid enn vanlig, opplyser Dalsbø.

Dalsbø tilføyer at kunder ikke trenger å kontakte banken, og at feilen vil bli rettet så snart som mulig.