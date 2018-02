I dag kom gladmeldingen til alle som eier aksjer i DnB, Norges desidert største bank.

Konsernsjef Rune Bjerke og DnB la frem et resultat før skatt på 6,82 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Dermed endte resultatet for 2017 på 28,8 milliarder kroner før skatt.

I tillegg får banken stadig flere kunder både i privat- og bedriftsmarkedet.

Samtidig med resultatet kom meldingen om at banken gir eierne sine god grunn til å plukke frem utbyttechampagnen. Styret i banken foreslår nemlig et utbytte på mer enn 10 milliarder kroner.

Resultatet er på nivå med det analytikerne ventet på forhånd.

Utbyttefest og anke i søksmål på samme dag

Direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland sier de anker gruppesøksmålet mot DnB. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Alt er likevel ikke rosenrødt for Bjerke og DnB. Samme dag som banken offentliggjorde resultatene for fjerde kvartal, kom beskjeden fra direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet som kan legge en demper på festen.

Rådet har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett der DnB ble frifunnet i norgeshistoriens største gruppesøksmål.

Forbrukerrådet gikk til sak på vegne av om lag 180.000 kunder som hadde penger investert i tre DNB-fond i årene 2010 til 2014.

Banken var anklaget for ikke å ha drevet tilstrekkelig aktiv forvaltning av fondene, selv om kundene hadde betalt for det. Aktive fond har høyere gebyrer enn passive fond, og Forbrukerrådet mente kundene burde få tilbakebetalt det de har betalt ekstra sammenlignet med om de hadde investert i et passivt fond. Til sammen utgjorde dette 690 millioner kroner, mente Forbrukerrådet.

Oslo tingrett frikjente DnB og mente striden om det skal settes noen minstekrav til aktiv forvaltning av fond hører hjemme hos lovgiverne.

Det er Flesland uenig i.

– Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Forbrukerrådet velger å anke tingrettens dom fordi vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, sier Flesland.

DNB overrasket over anke

Informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB mener dommen fra Oslo tingrett var soleklar i favør DnB. Foto: Johan B. Sættem

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB sier banken er overrasket over at Forbrukerrådet anker.

– Vi er litt overrasket fordi tingrettens dom er veldig grundig og veldig klar: Her har kundene fått det de har betalt for, sier Midteide til NRK.

– Er dere trygge på dere vinner fram også i lagmannsretten?

– Man skal være ydmyke for at lagmannsretten skal gjøre sin egen vurdering, men tingrettsdommen var veldig grundig, sier han.

Ifølge Midteide ble banken ikke varslet av Forbrukerrådet om at en anke var på vei. I stedet ble banken kjent med anken en halv time før kvartalsresultatene til banken skulle offentliggjøres kl. 0730 i morges.

– Vi tar det til etterretning at vi fikk høre dette på NRK klokka sju, sier Midteide.

– Var det dårlig gjort av Forbrukerrådet å velge akkurat denne dagen?

– Det er deres fulle rett, men vi registrerer at de tok det via NRK.