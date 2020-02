DNB har stengt alle kontoene til islandsk fiskegigant

Det islandske fiskeriselskapet Samherji, som har store virksomheter i flere land og tre verdensdeler, er under etterforskning for korrupsjon i Namibia.

Torsdag ettermiddag kunne NRK erfare at DNB har avsluttet kundeforholdet med Samherji.

DNB-kontoene til selskapet ble stengt rett etter nyttår. Det opplyser fungerende konsernsjef Bjorgolfur Johannsson, til den islandske kringkasteren Ruv.

– Det har ikke gått utover virksomheten til Samherji, sier den fungerende konsernsjefen.

STEPPET INN SOM KONSERNSJEF: – Dette er en kritisk tid for alle ansatte i Samherji, sier fungerende konsernsjef, Bjorgolfur Johannsson. Han vil ikke kommentere påstander om korrupsjon. Foto: Petter Larsson / NRK

Samherji har et sterkt forhold til alle hovedaksjonærer, skriver selskapet i en generell uttalelse til NRK.

– Vi har jobbet tett med mange av aksjonærene de siste månedene for å etablere en forståelse for den pågående prosessen for å fremstå sterkere og mer bærekraftig i kjølvannet av den pågående etterforskningen. Vi har alltid hatt, og vil alltid ha, en policy på å ikke kommentere spesifikke forhold, skriver Smaherji i en uttalelse til NRK.

Norske Økokrim har også igangsatt etterforskning av ulike bankoverføringer.

VARSLEREN: Johannes Stefansson er klar til å gå i fengsel for korrupsjonen han selv forteller han bidro til i Namibia.- Jeg spilte en aktiv rolle i korrupsjon, sier han til NRK. Foto: Petter Larsson / NRK

Dette er Samherji Ekspandér faktaboks Samherji er Islands største fiskerikonsern med virksomheter i flere verdensdeler

Selskapet ble grunnlagt i Akureyri, nord på Island i 1972, og er kontrollert av Torsteinn Mar Baldvinsson og hans slektninger

Torsteinn Mar Baldvinsson er konsernsjef, men trådte til side i november 2019 i forbindelse med påstander om korrupsjon knyttet til fiskerikvoter i Namibia

I 2016 omsatte selskapet for 6,4 milliarder kroner

Samherji har tilgang på store fiskerikvoter i blant annet Namibia og Island.

Selskapet eier store fangsttrålere, fabrikktrålere og fiskerifabrikker på land.

Ni av trålerne Samherji eier har tilgang til å fiske torsk i norsk sone

Selskapet er under etterforskning av namibiske korrupsjonsmyndigheter for korrupsjon og skatteunndragelse.

Dette er bakgrunnen til saken: Etterforsker omfattende skatteunndragelse via DNB-kontoer

Penger direkte fra DNB-kontoer til Namibia

Avsløringene rundt det islandske fiskerikonsernet Samherji og deres namibiske forbindelser vakte stor oppsikt i slutten av november. Nå granskes Samherji av islandske myndigheter, og flere namibiske maktpersoner er i sitt hjemland siktet for hvitvasking og korrupsjon.

Samherji er Islands største fiskerikonsern. I november 2019 trådte konsernsjef Torsteinn Mar Baldvinsson av etter påstander om korrupsjon knyttet til fiskerikvoter i Namibia.

I november så NRK på hvordan minst sju av Samherjis datterselskaper registrert på Kypros opererte. Alle hadde samme adresse og alle hadde bankkontoer i den norske banken DNB.

I desember skrev NRK om hvordan en gjennomgang av lekkede detaljer fra DNB-kontoer, viser at penger skal ha gått direkte fra DNB, til svigersønnen til fiskeriministeren i Namibia.

MISTENKTE: Fiskerikonsernet Samherjis konsernsjef Thorsteinn Már Baldvinsson sammen med flere av de sentrale namibiske lederne som nå er korrupsjonsmistenkte. Foto: Wikileaks

Dette er «Fishrot files» Ekspandér faktaboks 30.000 filer med eposter, bilder, kontrakter og andre dokumenter om det islandske fiskeriselskapets virksomhet i Namibia, ble lagt på nettstedet Wikileaks 12. november.

Filene indikerer at det islandske selskapet Samherji betalte "konsulenthororarer" og "royalties" for å få tilgang til store fiskekvoter utenfor kysten av Namibia

Tidligere ansatt i Samherji Namibia, Jóhannes Stefánsson står frem som varsler, og hevder han har vært med på omfattende bestikkelser av tjenestemenn i Namibia

Norges største bank, DNB har vært bankforbindelse for Samherji. Penger fra DNB skal ha gått til kontoer i Dubai, kontrollert av personer nær flere ministere og ledelsen i Namibias statlige fiskeriselskap.

Saken er under etterforskning i Namibia og på Island. Namibiske antikorrupsjonsmyndigheter har bedt norske myndigheter om hjelp

Statsadvokaten på Island har startet etterforskning

– Dette betyr at banken har funnet at forholdene er av en slik art at de ikke kan vedkjenne seg kundeforholdet lenger. Det er flere aspekter ved denne saken som tyder på at det er alvorlige forhold som ligger til grunn, sier Søreide til NRK.