– Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet, skriver Finanstilsynet i sitt vedtak.

Gebyret på nesten en halv milliard ble varslet i fjor etter at Finanstilsynet hadde vært på besøk hos DNB februar samme år.

Etter å ha hørt DNBs versjon av saken, står Finanstilsynet på sitt.

– Undersøkelsen viser at det har vært store mangler i bankens oppfølging, koordinering og internkontroll over mange år, og manglene har vært gjennomgripende i hele banken, skriver Finanstilsynet.

Tilsynet publiserer i dag også en rapport om den såkalte Samherji-saken der DNB får tilsvarende kritikk.

Staten eier 34 prosent av aksjene i DNB.

Mener DNB har visst om problemene i flere år

Banker som DNB har i dag strenge krav til å følge med på kundenes transaksjoner og rapportere om mistenkelig aktivitet.

Poenget er blant annet å hindre terrorfinansiering og at penger fra kriminell virksomhet «hvitvaskes» slik at de framstår som lovlige.

– Finanstilsynet har i hvitvaskingstilsynene i banken i 2016, 2018 og 2020 avdekket vesentlige mangler i bankens etterlevelse av blant annet kravene til kundetiltak, forsterkede kundetiltak, løpende oppfølging av kundetiltak og transaksjoner m.m. Manglene anses omfattende og alvorlige, skriver tilsynet.

Ikke bare mener Finanstilsynet at DNB i flere år har fulgt for dårlig med. Tilsynet mener banken gjennom egne undersøkelser har visst om manglene, men ikke gjort nok for å fikse dem.

– Finanstilsynet finner det også kritikkverdig at banken har gitt informasjon til Finanstilsynet om at tidligere påpekte mangler er håndtert, heter det i vedtaket.

DNB: – Tar kritikken svært alvorlig

– Vi tar kritikken i rapportene svært alvorlig. Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en av våre viktigste oppgaver, og har høy prioritet i styret og i hele DNB, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en skriftlig kommentar.

Hun skriver at banken er opptatt av å kjenne kundene sine og at mistenkelige forhold skal rapporteres til Økokrim.

– Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.

Hun sier videre at banken har gjort mye for å ruste opp innsatsen på hvitvaskings-området, og at kvaliteten på arbeidet skal løftes ytterligere.