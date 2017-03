DNB er nede på nett igjen

Det er bare gått ett drøyt døgn siden forrige gang DNBs kunder ikke fikk logget inn på sin nettbank, ifølge Dagbladet. Ifølge VG får DNBs kunder får heller ikke betalt med bankkort på nett.

Det var verken mulig å komme inn på selve hovedadressen www.dnb.no eller på nettbanken gjennom DNBs app for iPhone da NTB forsøkte torsdag morgen.

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld var ikke tilgjengelig.

«Våre selvbetjente løsninger og dnb.no er dessverre nede akkurat nå. Vi er på saken og jobber på spreng for å løse dette», skriver DNB til kundene som klager på deres Facebook-side.

I løpet av en time torsdag morgen hadde over 100 personer kommentert på innlegget. Mange gir uttrykk for sterk misnøye og at de nå vurderer å bytte bank som følge av dataproblemene til DNB.